Kā izskatās bijušās finanšu ministres Reiznieces-Ozolas mājās

Bijusī ekonomikas un finanšu ministre, tagad Starptautiskās Šaha federācijas rīkotājdirektore Dana Reizniece-Ozola kopā ar vīru Andri piedalās TV šovā "Mīla burbulī". Pāris ļāvis skatītājiem paviesoties arī viņu mājā, kur uzvēdī arī pagātnes elpa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Apprecoties ar uzņēmēju Andri Ozolu un ienākot dzīvot viņa mājā, Reizniecei šķitis, ka sapnis ir piepildījies, taču gaidījis kāds pārsteigums. Danai par nākamo vīru bijis priekšstats kā par ļoti mūsdienīgu, dinamisku cilvēku, bet viņa mājas iekārtojums bijis... itin kā no cita gadsimta. Taču, kā atzīst Dana, mājas interjeram bijuši daudz plusu – tas palīdzējis atklāt par vīru mazāk pamanāmas personības šķautnes.

"Māja celta un iekārtota deviņdesmitajos gados, un īsti neatbilst manai šodienas gaumei. Toreiz laikam bija tā vēlme pēc ārišķīgas greznības," – dzīves uztveres izmaiņas laika gaitā skaidro Andris Ozols, izradīdams Vācijā izgatavotos kokgriezumus, "mūsdienās reti kurš vēl prot šādus darbus šādā kvalitātē. Man ir svarīgi, ka mani bērni izaug šādā vidē, starp īstām vērtībām," skaidro Ozols.

"Lai labi justos, man ir vajadzīga māja. Lai cik liels arī nebūtu dzīvoklis, man būs par šauru. To jau "izbaudīju", dzīvojot Ventspilī. Man vajag to pagalmu, lai varu kailām kājām iziet. Dzīvniekiem arī noteikti mājā jābūt – kaķiem, sunim, viņiem arī plašumu vajag," – tā savu māju sajūtu raksturo ekspolitiķe Dana Reizniece-Ozola, ļaujot kameras acij nofilmēt Ozolu ģimenes namu no iekšpuses.