Kā tagad dzīvo kundzīte, kura pērnvasar tik izmisīgi nevēlējās pamest Krimu

Pērnvasar pēc sprādzieniem krievu militārajā bāzē lidlaukā Novofedorivkā okupanti masveidā atstāja Krimas pussalu. Augustā par interneta hitu kļuva Krievijas pilsones uzņemtais video, kurā sieviete, aizgūtnēm raudot, teica, ka ļoti negrib pamest "mājīgo Krimu". Tomēr viņa bija spiesta aizbraukt. Ukrainas mediji ar sajūsmu ziņo, kā raudošajai Svetlanai klājas šobrīd.

Atgādinām ikonisko video: krieviete saulainajā Krimā ilgāku laiku dzīvoja Aluštā. Pēc sprādzieniem Krimā daudzi pieņēma lēmumu kūrortu pamest, izveidojot kilometriem garus sastrēgumus Maskavas virzienā.

Sēžot taksometrā, 38 gadus vecā blogere Svetlana Loginova izplūda neviltotās asarās: "Galīgi negribu braukt prom no Krimas, no Aluštas! Cik te ir forši! Esmu tik ļoti pieradusi... Dzīvojām šeit kā savās mājās... Tik sirsnīgi, tik mājīgi!" Video zibenīgi kļuva populārs soctīklos, atnesot Svetlanai iepriekš vēl nepieredzētu slavas brīdi. Tagad Svetlana ar savu vīru un meitu no siltajiem dienvidiem nonākusi ziemeļos – viņa dzīvo Jaunajā Urengojā, kas atrodas 60 kilometrus uz dienvidiem no polārā loka līnijas Jamalas-Ņencu autonomajā apgabalā. Ģimenei tur ir dzīvoklis.

Krieviete joprojām veido savu "YouTube" videoblogu, pamatā apskatot cenas pārtikas veikalos un tirgū. Svetlana kopā ar vīru un kameru apstaigā bodes, saviem 2600 sekotājiem vēstot par sadārdzinājumiem un izdevīgiem piedāvājumiem. Cenas, protams, pamatīgi kāpušas teju visam, un šis aspekts blogeres videovēstījumos ir zīmīgākais. "Ne katrs var atļauties dārzeņus par šādu cenu," blogere demonstrē kompetenci.

Viņa pamana arī dažviet tukšos plauktus, bet allaž atrod tam izskaidrojumu – piemēram, īsi pēc Jaungada svinībām vietējā veikalā tukši bija konfekšu un saulespuķu sēkliņu plaukti, arī siļķe kažokā gatavās pārtikas nodaļā vairs nebija ieraugāma. Tauta vareni svinējusi 2023. gada atnākšanu, atzīmē viņa.

Foto: Kadrs no video

Lielus sirdēstus Svetlanai sagādā laikapstākļi – viņa stāsta, ka marta mēnesī Krimā laiks bijis krietni jaukāks. "Marts ir traks, vispār neko nevar redzēt, tīrās šausmas. No mūsu pagalma ārā varēja izbraukt tikai apvidnieki. Viss ir sasnidzis un sasalis, briesmas! Tāds, lūk, marts ziemeļos" – ziema Svetlanai sagādā raizes.