Kā tagad klājas par 'Instagram' bloķēšanu izmisīgi raudošajai krievu blogerei

Sekojot notiekošajam Krievijā un Ukrainā, maz būs tādu, kas nepamanīja īstenu soctīklu hitu – kādas influenceres patiesi gaužas asaras pēc tam, ka Krievija paziņoja par "Instagram" vietnes bloķēšanu. Pats video aplidoja pasauli acumirklī, taču ar personības atpazīšanu tik labi vis neveicās. Nu ir noskaidrots, kas ir šī jauniete.

Bēdīgi slavenajā video krievu influencere raudāja un sūkstījās: "Jūs ļoti kļūdāties, ja domājat, ka instagrams man ir tikai peļņas veids. Man tā ir visa dzīve! Dvēsele! Tas, ar ko es mostos un eju gulēt nolādētus piecus gadus pēc kārtas! Pirmā sēru stadija ir noliegums," 12. martā vēstīja blogere. Video zibenīgi kļuva populārs visā pasaulē, taču tajā nebija redzams raudošās meitenes vārds.

One of the #Russian bloggers cries that in two days her Instagram will stop working

She does not care at all about the thousands of dead people, including her compatriots. Obviously, her biggest worry right now is that she won't be able to post pictures of food from restaurants. pic.twitter.com/LSdBiSlwHr