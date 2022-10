Karīna Račko pati aizgājusi no vīra, nevis tikusi pamesta

Šovasar, kad negaidīti par laulības izjukšanu paziņoja pašmāju erotisko dižpārdokļu autore Karīna Račko, viņa teica, ka ar vīru vienojušies notikušo sīkāk publiski nekomentēt. Tagad, kad laulība šķirta arī juridiski, rakstniece atklāj, kas tad īsti kalpoja par iemeslu laulības kraham.

Kamēr šķirtais vīrs Kristaps ar savu jauno draudzeni Evitu atpūšas Kiprā, Karīna Račko sniegusi interviju portālam "1188 Play", kurā pastāsta, ka jau sen gribējusi no vīra un meitas tēva šķirties.

"Vienīgais jautājums, ko sev uzdodu: kāpēc tik ilgi mocījos un ātrāk nepieņēmu lēmumu aiziet. Ja abi ar partneri ir attīstījušies pavisam citā virzienā, ja vairs nav nekā kopīga, nevajag censties izdomāt iemeslus, kādēļ būtu vērts šādas attiecības saglabāt. Jā, te es nonācu pretrunās – es it kā citām sievietēm vienmēr ieteicu nebaidīties mainīt dzīvi, būt drosmīgām, bet pati tomēr baidījos aiziet, lai gan beidzamais laiks bija tiešām mokošs. Visvairāk baidījos par to, kā meita to uztvers. Bet tad vienā dienā vienkārši saņēmos, savācu mantas un aizbraucu. Pirmajā brīdī jutos kā no laivas izmesta, taču pēc tam pārņēma ārkārtīgi pozitīvu emociju vilnis un atvieglojums – es biju brīva," saka Račko. Par šķiršanos no vīra pēc 10 laulībā nodzīvotiem gadiem Račko portālam "Delfi" pavēstīja augusta beigās, lai gan tikai mēnesi pirms tam, atzīmējot kāzu gadadienu, viņa savā "Instagram" kontā publicēja vīram veltītus slavas vārdus: "Viņš palīdzēja man izaugt par sievieti un kļūt par labāko mammu mūsu meitai. Jau 10 gadus mīlēta, novērtēta, lutināta." Atliek secināt, ka realitātē ne viss ir tā, kā tiek pasniegts instagramā, jo šobrīd Račko apgalvo, ka laulībā jutusies slikti jau sen.

34 gadus vecā rakstniece gatavojas savas jaunās grāmatas "Es neesmu tava" prezentācijai. Pēc laulības šķiršanas Kristaps Račko paziņoja, ka viņas grāmatas vairs nesponsorēs. Kristaps Račko nu jau kādu brīdi ir attiecībās ar daiļu bruneti, kurā esot iemīlējies no pirmā acu uzmetiena.