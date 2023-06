Kevina Kostnera šķiršanās izvēršas neglītā cīņā par naudu

Kopš 1. maija, kad Holivudas aktiera Kevina Kostnera sieva Kristīne Baumgartnere tiesā iesniedza laulības šķiršanas pieteikumu, pāri vajā viens skandāls pēc otra. Galvenokārt par naudu. Nule Kostnera grāmatvede atklājusi, ka prasītie uzturlīdzekļi bērniem tiekot tērēti Baumgartneres plastiskajām operācijām, raksta "Page Six".

Somiņu dizainere Kristīne Baumgartnere kopā ar diviem no trim bērniem nule aizlidojusi no Losandželosas, kur līdz šim mita Kostneru ģimenes namā. Tajā pašā, no kura viņai bijis jāizvācas 30 dienu laikā pēc 1. maija. Sieviete to nedarīja. Kā raksta "Page Six", iemesls norunu nepildīšanai ir tāds, ka viņa vēlas vairāk naudas no vīra.

Kostneru laulība vēl nav šķirta, un izskatās, ka tik drīz tas arī nenotiks. Tagad Baumgartnere apsolījusi kopīgo namu pamest līdz augustam, taču ar nosacījumu, ka Kostners maksās viņai tiesas vēl nenoteikto uzturlīdzekļu naudu.

Savā iesniegumā tiesā Baumgartnere norāda, ka Kostners vēlas, lai viņa izvāktos no mājas "bez saskaņota finanšu plāna". Baumgartnere vēsta, ka būtu negodīgi, ja viņa un bērni ievāktos īres namā, ko patiesībā nevar atļauties uzturēt. Tāpēc vajadzīgs vairāk naudas. Baumgartnere nevēlas, lai bērniem būtu pagaidu mājas, viņas mērķis ir pēc iespējas lielāka stabilitāte. "Tas ietver atbilstošu resursu plānu," skaidrojusi Kristīne, kura kopā ar Kostneru laulībā nodzīvoja 18 gadus.

Taču Kostnera puse uzskata, ka Baumgartnere patiesībā vēlas naudu sev, nevis bērniem. Viņa grāmatvede secinājusi, ka no Kostnera piešķirtās naudas apmēram 100 tūkstoši dolāru tērēti estētiskajai ķirurģijai, notikusi arī iepirkšanās smalkos veikalos.

Kostnera turīgums novērtēts 250 miljonu ASV dolāru apmērā. Pēc sievas prasības šķirties aktieris piešķīris sievai 1,2 miljonus dolāru jaunu māju atrašanai, 10 tūkstošus kā pārcelšanās izmaksas, kā arī piekritis maksāt 300 000 dolāru mēnesī bērnu uzturēšanas vajadzībām. Tagad izrādījies, ka ar to sievai bijis par maz.

Pārim ir trīs bērni pusaudžu vecumā. Šķiršanās pieteikumā modele lūgusi kopīgu aizbildniecību pār atvasēm.

Baumgartnere ar filmas "Miesassargs" zvaigzni sāka tikties 1999. gadā, bet abi apprecējās 2004. gadā.

Šķiršanās pieteikumā sieviete kā iemeslu norādīja "nesamierināmas domstarpības".

Kostneram šī ir otrā izjukusī laulība – viņa pirmā sieva bija studiju biedrene Sindija Silva, ar kuru viņš salaulājās 1978. gadā un izšķīrās 1994. Kostera pirmajā laulībā pasaulē nāca trīs atvases – divas meitas un dēls. Kopumā viņš ir septiņu bērnu tēvs – trīs bērni no pirmās sievas, trīs no otrās, un vēl vienu dēlu dāvāja draudzene, ar kuru viņš tikās, pirms sastapa Baumgartneri.