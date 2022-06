Krievijā visai savdabīgi vēsta par gaidāmo Galkina viesošanos Jūrmalā

"Galkins izlien no krūmiem un vēsta par plāniem apciemot Latviju" – šis ir tikai viens no Kremļa kontrolēto mediju virsrakstiem, vēstot par humorista Maksima Galkina gaidāmo koncertu Jūrmalā. Kā noskaidroja "Delfi", biļetes uz šo pasākumu ir gandrīz izķertas.

Maksims Galkins, kurš kopā ar sievu Allu Pugačovu un bērniem pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā pārcēlās uz Izraēlu, 4. augustā uzstāsies Jūrmalā. Humoristam ir jauna programma, kurā cita starpā daudz tiek jokots par politiskiem procesiem, propagandas pārņemto Krieviju un citām aktualitātēm. Tas nav palicis nepamanīts Krievijas medijos, kuros Galkins tiek nievāts no visām pusēm, par viņu tiek rakstītas, kā saka, no pirksta izzīstas baumas bez jebkāda pamatojuma. Galkins uz šīm jēlībām arīdzan atbild savā "Instagram" kontā, kas, lai gan Krievijā ir bloķēts, tomēr ir būtisks informācijas avots atkal jaunām un jaunām ķengām par mākslinieku, kurš līdz ar kara nosodīšanu kritis masu mediju nežēlastībā.

Galkins Jūrmalā uzstāsies 4. augustā. "Dārgie draugi, steidzu jūs iepriecināt! Jūrmalā, man tik mīļajā Dzintaru koncertzālē notiks mans solokoncerts. Tā jau ir tradīcija – vasarās uzstāties Dzintaros," priecīgi vēstīja Galkins, aicinot iegādāties biļetes.

Kā novēroja "Delfi", dažu dienu laikā koncerts ir praktiski izpārdots, ceturtdienas rītā bija atlikušas vairs tikai 60 brīvas sēdvietas koncertzāles sānos. Biļetes par 20-30 eiro pazuda uzreiz, izķertas arī visdārgākās – 120 eiro vērtās. Koncertu organizē SIA "Baltic Events". Pasākums nav norādīts Dzintaru koncertzāles notikumu kalendārā.

Tikmēr fragmenti no Galkina jaunās programmas jau kļuvuši populāri sociālajos tīklos. Īpaši slavens kļuvis viņa joks, kurā humorists pāveidojis Vladimira Putina lietoto izteicienu "Нравится - не нравится, терпи, моя красавица" ("patīk tev vai nepatīk, paciet, manu skaistulīt"), – šovā tas skan tā: "Нравится - не нравится, но НАТО расширяется" ("patīk tev vai nepatīk, bet NATO paplašinās").

Galkins malacis 💪 kā māk - tā savu artavu liek lietā. 🥳🤣 cieņa. pic.twitter.com/4DRcoIRce9 — Jevgēnijs Iļjinskis (@zeenjaa) June 7, 2022

Un atkal Galkinam nācies taisnoties. Krievijā viņa jaunie joki traktēti kā ņirgāšanās par dzimteni. Jaunākajā videovēstījumā saviem vairāk nekā 9 miljoniem sekotāju viņš skaidro: "Atsevišķi mediji izrauj fragmentus un pasniedz to tā, ka es it kā gānu savu dzimteni. 28 gadu laikā es ne reizi neesmu nolējis ar mēsliem savu mīļo Krieviju. Esmu parodējis politiķus, izsmējis melīgos, nožēlojamos propagandistus un korumpētos ierēdņus, kas apzog manu krievu tautu. Kā satīriķim man uz to ir tiesības [..]. Es vēlos, lai mana tauta dzīvo mierā un bagātībā, nevis nabadzībā un izolācijā."

Krievijas prese arīdzan aktīvi attīsta naratīvu, ka Galkins ārvalstīs nav pieprasīts, cieš no tā, ka vairs nav darba un vispār grasoties atgriezties dzimtenē. Tikmēr viņš nule noslēdzis tūri Izraēlā, koncerti ir kupli apmeklēti un ienākumus no biļetēm viņš ziedojis Ukrainas bēgļu vajadzībām.