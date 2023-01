Krievijas ierēdņi rosina atņemt pilsonību Valērijam Meladzem

Vairākas Krievijas amatpersonas rosinājušas piešķirt ārvalstu aģenta statusu un pat atņemt Krievijas pilsonību populārajam dziedātājam Valērijam Meladzem, raksta "Meduza". Meladze, uzstājoties privātā ballītē Dubaijā, atbildēja uz kāda skatītāja saukli "Slava Ukrainai!" – viņš atsaucās "Varoņiem slava!"

Sociālajos tīklos parādījies video, kurā redzams Meladze korporatīvā privātā ballītē Dubaijā par godu Jaunā gada sagaidīšanai. Kāds skatītājs, filmējot viesi, Meladzes virzienā izsaucās: "Slava Ukrainai!" Dziedātājs, pabīdot mikrofonu tālāk no mutes, uz to atbildēja ar ierasto "slava varoņiem!" un piemiedza ar aci.

Filmētājs turpināja sajūsmināties, bet Meladze lūdza viņu nomierināties un sacīja, ka "šodien mēs šeit esam ārpus politikas".

Jāpiebilst, ka Meladze arī iepriekš paudis nosodījumu karam Ukrainā, un pēc tam Krievijā tika atcelti daudzi viņa koncerti.

Krievijas amatpersonas nekavējoties reaģēja uz video. Portāls "Meduza" apkopojis dažus viedokļus. Senatore no Orenburgas apgabala Jeļena Afanasjeva: "Lopiskums! Kroplība! Nodevība! Meladzem par Banderas atbalstīšanu vajadzētu atņemt Krievijas pilsonību. Laikā, kad mūsu pilsoņi mirst par krievu tautu un aizstāv Krievijas teritoriju, daži atļaujas koķetēt līdzi Ukrainas nacistiem. Tas ir nepieņemami."

Nodibinājuma "Taisnīgā Krievija – par patiesību" vadītājs Sergejs Mironovs nosoda Meladzes izgājienu: "Īsts krievu mākslinieks nedrīkst šādi uzvesties. Viņš sēž uz diviem krēsliem. Ir pienācis laiks izlemt. Ierosinu Meladzem atņemt visus titulus, tas būs godīgi un taisnīgi."

Vēsturiskā mantojuma fonda vadītājs Aleksandrs Karabanovs pieprasīja, lai dziedātājs tiktu atzīts par ārvalstu aģentu. "Meladzes rīcību privātā ballītē var uzskatīt par provokāciju, kas grauj Krievijas oficiālo nostāju attiecībā uz specoperāciju un nacistu režīma uzturēšanu brālīgajā Ukrainā," saka Karabanovs.

Krievijas valsts domes deputāte Jeļena Drapeko: "Es balsotu par viņa atzīšanu par ārvalstu aģentu. Vēl labāk būtu, ja viņš vispār aizbrauktu ar aizliegumu iebraukt Krievijā."

Komuniste Ņina Ostaņina savukārt pauž izbrīnu, kāpēc kultūras ministrija un citas iestādes, kuru biedrs ir Meladze, par notikuši neko nesaka. "Es uzņemos pienākumu atrast tos, kas iniciēja viņam titulu piešķiršanu, bet tagad gļēvi klusē kā lupatas un izliekas, ka viņiem ar to nav nekāda sakara!"

Ostaņina turpina: "Tā ir nodevība. Nav iespējams citādāk vērtēt cilvēkus, kuri pie pirmajām briesmām metas ārā no valsts un meklē jaunu barotavu. Tie ir cilvēki bez karoga, bez dzimtenes, bez goda un sirdsapziņas!"

Kā ziņo portāls "Mash", aktīvisti jau vērsušies Krievijas Ģenerālprokuratūrā, lai jautājumu par pilsonību risinātu leģitīmi. Tostarp lūgts pārbaudīt, vai Meladze pilsonību ieguvis likumiski (Meladze dzimis Gruzijā, bet PSRS sabrukuma laikā dzīvoja Ukrainā).

Interesanti, ka tajā pašā pasākumā Dubaijā uzstājās arī Kremļa lakstīgala Oļegs Gazmanovs, kurš atklāti atbalsta Krievijas zvērības kaimiņvalstī. Viņa dziesmas laikā no publikas atskanēja "karam nē!", cilvēkiem pieprasot to atkārtot arī Gazmanovam. Viņš to nedarīja, tā vietā paziņojot, ka tagad viņam vajagot mirklīti atpūtas.

3. janvārī savā "Instagram" profilā Valērijs Meladze veicis ierakstu, kurā pauž: "Vēlos, lai jūs mani sadzirdētu un saprastu. Jau desmit mēnešus es – tāpat kā citi – dzīvoju ar smaguma un bēdu sajūtu. Tā nu ir sagadījies, ka cilvēki, kurus es mīlu, atrodas konfliktā, kurā cilvēki mirst. Es nevaru un negribu nevienu ienīst, un necenšos nevienam izdabāt. Es sapņoju tikai par šī antagonisma beigām un lai starp tuviem cilvēkiem atgriežas harmonija. Par to esmu gatavs atdot visus spēkus," – tā Meladze.