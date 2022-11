Krievijas televīzija Džima Kerija sarkasmu pasniedz kā tīru mantu

Kremļa kontrololētajā Krievijas televīzijas kanālā NTV (HTB) kā nopietna ziņa pasniegts amerikāņu aktiera un komiķa Džima Kerija tviterī paustais "satraukums" par Krievijas noteikto aizliegumu viņam tur ieceļot. Kerija teiktais citēts precīzi, taču ignorējot kontekstu, proti, viņš sarkastiski pajokoja.

Būdams Kanādas pilsonis, 60 gadus vecais Džims Kerijs līdzās vairākiem desmitiem citu populāru personību ticis iekļauts Krievijas "melnajā sarakstā", proti, Krievijas varasiestādes lēmušas aizliegt viņam ieceļot Krievijā. Aktieris par to paziņoja savā "Twitter" kontā, retvītojot vēl kādas "cietušās" – 83 gadus vecās rakstnieces Mārgaretas Atvudas – ironiju par šiem aizliegumiem.

Dižpārdokļa "Kalpones stāsts" autore jokoja: "Nu, lūk! Mēs ar Džimu Keriju bijām plānojuši mazliet nerātnu nedēļas nogali Maskavā. Nu neko, tagad tās vietā būs jāizvēlas Kijiva." Uz to Kerijs atbildēja: "Jā, Mārgaret, tas ļaunākais ir noticis. Mēs esam izraidīti no Krievijas. Bet simta kanādiešu problēmas šajā pasaulē jau nav neko vērtas. Mums vēl atliek Parīze," ironizēja aktieris.

Yes @MargaretAtwood, I’m afraid the worst has happened. We’re banned from Russia🥱…but the problems of 100 Canadians don’t amount to a hill of beans in this crazy world! We’ll always have Paris. Here’s looking at you kid. 😢☔️ https://t.co/yLtE0WwbNV