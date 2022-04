Krievu influenceres demonstratīvi sagriež dārgās 'Chanel' rokassomiņas

Jau nedēļu sociālajā tīklā "Instgram" plašumā vēršas Krievijas daiļavu – vairāk un mazāk ietekmīgu influenceru – protests pret franču luksusa zīmolu "Chanel", kas saistībā ar Krievijas agresiju Ukrainā "ar gariem zobiem" kaut ko pārdod Krievijas pilsonēm ārzemēs.

Somiņu sabojāšanas trakums sākās pēc tam, kad Krievijas TV personība un aktrise Marina Jermoškina ar dārza šķērēm uzbruka "Chanel" izstrādājumam un video ievietoja "Instagram" vietnē. Jau drīz vien to pārraidīja arī Krievijas televīzijās, un šis, kā to sauc pati Jermoškina, "čelendžs" jeb "Chanel" zīmola boikots kļuva populārs – viņai sekoja daudzas citas krievu blogeres, sagriežot smalkos darinājumus. Viena no populārākājām sekotājām – Viktorija Boņa, kurai instagramā ir vairāk nekā 9 miljoni fanu.

"Chanel", līdzīgi kā daudzas citas luksuspreču kompānijas, slēgusi savus veikalus Krievijā, apturētas visas piegādes. Pircējiem citu valstu veikalos "Chanel" lūdz ar parakstu apliecināt, ka preces, kuru vērtība pārsniedz 300 eiro, netiks izmantotas Krievijas Federācijas teritorijā.

Vairums no šo video varonēm pašas nemaz nedzīvo Krievijā. Daudzas iepirkušās Dubaijā un pieprasītais apliecinājums sievietes sanikno – blogeres to sauc par diskrimināciju un rusofobiju.

"Chanel" savā paziņojumā skaidro, ka uzņēmums cenšas ievērot Eiropas Savienības noteiktās sankcijas, kas aizliedz "pārdot, piegādāt, nodot vai eksportēt luksusa preces jebkurai fiziskai vai juridiskai personai lietošanai Krievijā".

Jermoškina "The New York Times" komentēja, ka "Chanel" tādējādi diskriminē sievietes viņu tautības dēļ. "Chanel" atteicies komentēt Krievijas slavenību video ar somiņu griešanu, taču zīmols paudis atvainošanos par radušos situāciju. Uzņēmums atzinis, ka likuma ievērošana radījusi vilšanos atsevišķām klientēm.

Marina Jermoškina atvainošanos pieņēmusi, tomēr no "Chanel" boikota negrasās atkāpties – nu viņa izlikusi pārdošanā daudzas citas šā zīmola mantas un sola iegūto naudu ziedot biedrībai, kas, viņasprāt, palīdz krievvalodīgajiem iedzīvotājiem Donbasa reģionā Ukrainā. Šādu soli spērušas arī citas krievu influenceres, piemēram, dīdžejmeitene Katja Guseva. Viņa saviem 500 tūkstošiem instagrama sekotāju paziņoja: "Mēs arī bez "Chanel" turpināsim dzīvot lieliski!"