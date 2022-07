Lasvegasā apprecējušies Dženifera Lopesa un Bens Afleks

17. jūlijā par precētu pāri kļuvuši senie mīlnieki no jaunības dienām Bens Afleks un Dženifera Lopesa. Aktieris un dziedātāja salaulājušies Lasvegasā, Nevadas štatā, vēsta "Page Six".

Lopesas un Afleka kāzas bijušas tikai viņiem pašiem, proti, bez slavenībām tik ierastā šika un glamūra. Mīlnieki līdzās četriem citiem pāriem stāvējuši rindā pēc laulību licences Lasvegasā, populārajā "ātro kāzu" vietā. Dženifera Lopesa bija tērpta kādā kleitā no filmas, kurā filmējusies, bet Afleks savu kāzu žaketi atradis paša skapī, nevis gādājis jaunu.

To, ka kāzas notikušas, Lopesa apliecinājusi savā "On the JLo" vēstulē, kādas saņem visi dziedātājas fani, kuri ir tiešām ieinteresēti viņas dzīves notikumos. "Mēs to izdarījām! Mīlestība ir jauka. Sanāk, ka tā ir arī pacietīga – mēs 20 gadus bijām pacietīgi," Lopesa komentē laulību faktu, atsaucoties uz seno draudzību ar Afleku. Savulaik viņi bija kopā kā pāris, tika līdz pat saderināšanās fāzei, taču tad abu attiecības pajuka. Toreiz Lopesa teica, ka Afleks ir salauzis viņas sirdi. Arī vēlāk Lopesa runāja par Afleku skumji sāpīgi, sakot, ka viņš bijis viņas lielā, īstā mīlestība.

Vēstuli faniem māksliniece parakstījusi kā Dženifera Linna Afleka.

Abi otro reizi saderinājās šogad aprīlī. Abiem aiz muguras ir šķirtas laulības un neveiksmīgas attiecības. Abiem ir arī bērni no iepriekšējām attiecībām. Lopesai šīs ir ceturtās laulības dzīvē, Aflekam – otrās.