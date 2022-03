Liene Greifāne Krievijā turpinās lietot instagramu 'no Vācijas'

Latviešu dziedātāja Liene Greifāne, kurai jau vairākus gadus pastāvīgi mīt Krievijā un arī pašreizējā situācijā izlēmusi tur palikt, saviem "Instagram" sekotājiem ziņo, ka šī vietne Krievijā tiešām vairs nav pieejama. Dziedātāja pati pārgājusi uz VPN jeb privātā virtuālā tīkla izmantošanu, tādējādi paliekot "Instagram" platformā.

Māksliniece videovēstījumos no Sočiem vēsta par to, kāda ir situācija ar populāru zīmolu veikaliem viņas mājvietā, kā arī pastāsta, kā turpinās lietot instagramu.

"Nu ko, viss, ir pienācis tas brīdis, kad es priekš instagrama un daudzām citām aplikācijām pārceļos uz Vāciju un Zviedriju. Ceļošu pa visu pasauli caur VPN, jo neko vairs nelādē – kirdik instagramam un feisbukam! Tikko lejuplādēju VPN, šobrīd atrodos Vācijā," ironski apraudot notikušo, vēsta Greifāne.

VPN ir vispārējs nosaukums tehnoloģijām, kuras nodrošina vienu vai vairākus savienojumus (virtuālu tīklu) kāda tīkla vai vairāku tīklu (piemēram, interneta) ietvaros. Lai nodrošinātu datu nepārtveršanu publiskajos tīklos, tiek izmantota kriptogrāfija. Šo tīklu bieži izmanto attāli darbinieki vai arī kompānijas ar attālinātiem birojiem, lai tie varētu dalīties ar privātajiem datiem un tīkla resursiem. Šobrīd, kad Krievija noslēgusi pieeju virknei sociālo tīklu, VPN ir veids, kā turpināt tos lietot.

Greifāne no kāda tirdzniecības centra saviem vairāk nekā 40 tūkstošiem "Instagram" sekotāju ziņo arī par situāciju apģērbu bodēs. "Daudzi saka, ka Krievijā aizveras veikali?! Drīz atvērsies Kalvina Kleina un Ralfa Lorēna veikali! "Mango" it kā aizvērās, bet īstenībā viņi vienkārši maina cenas uz augstākām – gaidām, kad atvērsies. Bet kam gan viņi būs vajadzīgi," smej Greifāne un turpina ekskursiju pa lielveikalu: ""Zara" aizgāja no Krievijas tirgus... Izskatās, ka aizgājuši gan, tikai drēbes aizmirsa," viņa komentē, filmējot veikalu, kurā caur stiklu redzami pilni pakaramie ar drēbēm.

"Tāpat arī "Bershka" aizgāja, bet viss [drēbes] stāv un karājas," secina dziedātāja.

Jau vēstīts, ka vairāki simti pasaulē zināmu uzņēmumu un zīmolu Krievijas tirgu pametuši, tādējādi paužot nosodījumu brutālajam Krievijas iebrukumam neatkarīgajā Ukrainā. To skaitā ir arī daudzi desmiti apģērbu un apavu zīmolu.