Liene Greifāne pēc vizītes Latvijā jūtas laimīga, atgriežoties Sočos

Latviešu dziedātāja Liene Greifāne jau vairākus gadus dzīvo Krievijā. Šomēnes viņa visnotaļ sarežģītā ceļā atbrauca uz dzimteni, kur satika draugus un radus, bet nu māksliniece atgriezusies savās mājās Sočos un vēsta, ka tur jūtas pa īstam laimīga.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Dziedātāja pēc skološanās gadiem Maskavā kopā ar vīru un dēlu pārcēlās uz Krievijas kūrortpilsētu Sočiem. Ģimene tur iekārtoja privātīpašumu – ap viņas namu aug kopts dārzs, ir baseins un citi vasarai piedienīgi labumi.

Pēc vizītes Latvijā Greifāne atgriezusies mājās un savus "Instagram" sekotājus izved īsā ekskursijā pa pagalmu, vēstot: "Domāju, ka atbildēju uz jūsu jautājumu, kāpēc gribu dzīvot tieši šeit!"

Greifāne filmē savu pagalmu un gatavošanos kāpt baseinā, un vēstījumu pavada ar "Stephen Kellogg and the Sixers" dziesmu "My favorite place", kas stāsta par laimīgu dzīvi valstī un pilsētā, kur "visas rūpes pazūd".

Kā zināms, namā kopā ar Greifāni dzīvo arī viņas vīrs Igors un dēliņš Kristians; viņas vecākais dēls Sebastians dzīvo Amerikā kopā ar savu tēvu. Šogad martā dziedātāja "Facebook" vietnē emocionāli skaidroja, ka paliek dzīvot Krievijā, taču tas nav jāuztver kā atbalsta žests Kremļa uzsāktajam karam Ukrainā. Viņas lēmums Krieviju nepamest saistāms ar vēlmi strādāt tur un nopelnīt dzīvošanai, kas Latvijā, viņasprāt, nav iespējams.