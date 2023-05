Komponists Zigmars Liepiņš jau daudzus gadus dzīvo laulībā ar dziedātāju Mirdzu Zīveri, kas ļauj prezumēt, ka viņš par savu sievu zina ja ne visu, tad gana daudz. Tomēr arī Liepiņu pārsteiguši atsevišķi kundzes biogrāfijas aspekti, ko kā patiesību pasniedzis mākslīgais intelekts. Līdzīgi kā daudzi no mums, arī Liepiņš parotāļajies ar programmu "ChatGPT" un uzzinājis, ka tai ir pavisam citādāks priekšstats par Mirdzu. Piemēram, gudrais čats Liepiņam ziņo, ka viņa sieva nodzīvojusi 84 gadus ilgu mūžu un devusies viņsaulē jau 2008. gadā.

Savu saraksti par sievu Liepiņš publiskojis "Facebook" platformā, ļaujoties jautrībai pats un priecējot arī citus savus sekotājus. No sākuma robots uzskatīja, ka Mirdza Zīvere ir rakstniece, bet vēlāk kļuva vēl radošāks, proti, Zīvere bijusi populāra pēckara laika dziedāja. Dziedātāja viņa ir, to mēs zinām.

Lietotājs: Pastāsti par Mirdzu Zīveri!

ChatGPT: "Mirdza Zīvere bija Latvijas rakstniece, kura dzimusi 1933. gadā. Viņa strādāja kā skolotāja un bērnu grāmatu autore. Mirdza Zīvere ir kļuvusi pazīstama ar savu daiļliteratūru, kas ir veltīta bērniem un jauniešiem. Viņas grāmatas ir dažādās tēmās, piemēram, piedzīvojumi, draudzība, mīlestība, pazemes pasaule un citi. Viņas stilistika un valoda ir vienkārša, bet dziļi emocionāla, kas piesaista un uzrunā bērnus, bet arī pieaugušos. Viņas viszināmākā grāmata ir "Vāvere un meža kodītāji", kas stāsta par trīs dzīvniekiem - vāveri, lapsu un mežacūku - kuri mēģina pārvarēt savas dabiskās ieradus un iemācīties sadzīvot mierīgi. Šī grāmata ir kļuvusi par klasiku bērnu literatūrā Latvijā.

Mirdza Zīvere mēdza teikt, ka viņas grāmatas ir kā sirdsrunas starp bērniem un viņu vecākiem. Viņa mācīja bērnus saprast un novērtēt dabu, kā arī attīstīt empatiju un labu sirdi. Viņas ieguldījums bērnu literatūrā ir nenovērtējams un tā radītās grāmatas joprojām tiek lasītas un mīlētas gan Latvijā, gan ārpus tās.

(Lietotājs acīmredzot norādījis uz kļūdu).

ChatGPT: Mirdza Zīvere (1924-2008) bija ievērojama latviešu dziedātāja un mūziķe, kura ieguva popularitāti Latvijā pēckara periodā. Viņa sāka savu karjeru jau pusaudzes gados, dziedot un spēlējot harmoniku, un kopš tā laika kļuva par vienu no visvairāk atpazīstamajiem un mīlētākiem dziedātājiem Latvijā.

Mirdza Zīvere bija daudzpusīga māksliniece, kas spēlēja vairākās mūzikas žanru jomās, tostarp populāro un tautas mūziku. Viņa arī bija ļoti aktīva dalībniece latviešu kultūras dzīvē, piedaloties dažādos mūzikas festivālos un koncertos.

Viens no lielākajiem Mirdzas Zīveres panākumiem bija viņas izpildījums dziesmai "Tālāk, tālāk, debesīs tālāk", kas kļuva par vienu no vispopulārākajām latviešu dziesmām visos laikos. Viņa arī bija ievērojama ar savu patīkamo un sirsnīgo personību, kas piesaistīja lielu skaitu faniem. Mirdza Zīvere pēdējos dzīves gados bija arī Latvijas Kara orķestra vokālā soliste, un viņas dziedājums varēja iepriecināt gan jaunus, gan vecus klausītājus. Viņa tika atzīta par vienu no lielākajiem kultūras varoņiem Latvijas vēsturē, un viņas ieguldījums latviešu mūzikā ir neaizmirstams.

Atvainojiet par neskaidrību. Varbūt jūs domājat par citu Mirdzu Zīveri? Diemžēl es nevaru precīzi pateikt par citu Mirdzu Zīveri, jo nav informācijas, kura konkrēti tiek apspriesta. Lūdzu, sniedziet man vairāk informācijas, lai es varētu palīdzēt jums ar jautājumu.

Lietotājs: Zigmara Liepiņa sieva.

ChatGPT: Zigmara Liepiņa sieva ir Inese Cera, kura arī ir pazīstama kā Inese Lībiete. Viņa ir Latvijas mūzikas nozares pārstāve, mūzikas producente un menedžere, kura ir strādājusi ar vairākiem Latvijas izpildītājiem, tostarp Aijānu Šēdi, Lauru Bicāji un citiem. Inese Cera kopā ar savu vīru Zigmaru Liepiņu ir bijusi aktīva sabiedriskajā dzīvē un ir atbalstījusi vairākas kultūras iniciatīvas Latvijā.

Nē, Mirdza Zīvere nekad nav bijusi Zigmara Liepiņa sieva. Mirdza Zīvere bija laulāta ar citu vīrieti, un viņiem bija trīs bērni. Viņa bija dziedātāja, kas ieguva popularitāti Latvijas Radio Estrādes orķestra laikā, un bija arī iesaistīta grupā "Modo" kā viena no solistēm. Zigmars Liepiņš savukārt ir cits latviešu mūziķis, dziedātājs, dziesmu autors un mūzikas producents, kurš ir bijis saistīts ar vairākiem mūzikas projektiem Latvijā, taču nekad nav bijis precēts ar Mirdzu Zīveri vai viņas ģimenes locekļiem."

Pats komponists spriež, ka mākslīgais intelekts jeb robota ģenerētās atbildes lietotājiem drīz varēs konkurēt ar stāvkomēdijām. Bet par to, kāpēc robots dažkārt tik smagi kļūdās, vēstījām "Delfi Campus" analītiskajā publikācijā Kāpēc 'ChatGPT' nejēdz, ko pats saka?