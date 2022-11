Lokālpatriotisms pret Kambalas tiesībām: kāds ir 'čuhņas skandāla' sausais atlikums

"No malas izskatās, ka viņa vienkārši grib izdabūt sāpju naudu no Dobeles uzņēmumiem," saka "Latvia Packing" vadītājs Kaspars Elarts. Šis uzņēmums bija viens no dažiem, kas revanšā pazobojās par sabiedrības dāmas Olgas Kambalas publiskajiem izteikumiem Lāčplēša dienas priekšvakarā, jauniešu podkāstā "ZiliRozā" Dobeli nosaucot par čuhņu. Kambala vēlāk pat sasauca preses konferenci, kurā ar asarām acīs stāstīja, ka cieš no mobinga un ka Dobeles uzņēmumi centušies gūt peļņu uz viņas popularitātes fona. Patiesībā Dobeles uzņēmumi nekādu vērā ņemamu labumu nav guvuši, savukārt Dobeles novada domes gaiteņos atzīst: slavenības neveiklais izteikums nācis par labu vietējo pašapziņai.

Ne "Latvia Packing", ne "Baltic candles", ne "Dobeles dzirnavnieks" pagaidām nav saņēmis nevienu oficiālu papīru, kas apliecinātu, ka Olga Kambala vērsusies tiesībsargājošās iestādēs par goda un cieņas aizskārumu un viņas vārda izmantošanu mārketinga aktivitātēs. Šie uzņēmumi asprātīgi apspēlēja "čuhņas skandālu", sociālajos tīklos vairojot savu atpazīstamību, – kokapstrādes firma piedāvāja izgatavot kasti, kurā Kambalai aprakt kaunu, "Dobeles dzirnavnieks" bija gatavs nosūtīt viņai pārtikas paku, bet zīmols "Dobeles sveces" izvērsa akciju – ar kodu CHUHNJA10 sveces varēja nopirkt lētāk. Jurists portālam "Delfi" norāda, ka cieņas un goda aizskārumu šajās aktivitātēs saskatīt ir pagrūti, taču ir kāds aspekts, kurā Kambala tiešām varētu gūt panākumus tiesas zālē, ja lietas līdz tam nonāks. Bet par visu pēc kārtas.

Ažiotāžas sausais atlikums



95% uzņēmuma "Latvia Packing" ienākumu veido