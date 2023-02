Madonnas seja 'Grammy' ceremonijā atkal mulsina fanus

Popmūzikas karaliene Madonna atkal likusi par sevi runāt – sociālajos tīklos no fanu puses valda neizpratne, kāpēc slavenā dziedātāja katru reizi izskatās arvien tālāk no tā tēla, kādā esam pieraduši viņu redzēt.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Kas noticis ar Madonnas seju?" – šāds ir populārākais retoriskais jautājums to vidū, kas šonakt vēroja "Grammy" balvu pasniegšanas ceremoniju. Uz to viņa bija saposusies kā allaž efektīgi un pārdomāti – melnā tērpā, sev pierastajās tīkliņzeķēs un purpursarkanās augstpapēžu kurpēs, bet uz galvas izveidojusi meitenīgu frizūru no bizēm. Tomēr viņas stils palicis otrajā plānā, jo fanus visvairāk uztrauc mākslinieces svešādā seja.

Tā kļūstot arvien dīvaināka, arvien attālinās no Madonnas dabiskajiem sejas vaibstiem. "Viņa izskatās pēc Madonnas līdzinieces. Tik tiešām sabojājusi savu seju," tviterī sūkstījās kāds fans. Tikmēr cits piebilda: "Savam vecumam viņa izskatās labi. Ja viņa ir 2700 gadus vecs vampīrs, kas ēd dzīvniekus un mazuļus," – tik nežēlīgi tiek raksturota dziedātājas seja.

Pati Madonna savā runā no skatuves mudināja jaunos dziedātājus būt sava ceļa gājējiem: "Lūk, ko esmu sapratusi pēc četrām desmitgadēm mūzikā: ja jūs sauc par šokējošu, skandalozu, sarežģītu, provokatīvu, problemātisku vai pat bīstamu, tad jūs noteikti visu darāt pareizi," sacīja viņa.

64 gadus vecā Madonna publiski nav komentējusi savas vizuālās pārvērtības, taču "Page Six" pērn guva vairāku speciālistu komentārus, kuros viņi apliecināja – Madonnai veiktas vismaz deviņas nopietnas operācijas un "skaistuminjekcijas", kas arī veicinājušas dīvaino izskatu.