Markus Riva šķendējas, ka nesaņēma ielūgumu uz 'Zelta mikrofonu'

Mūziķis Markus Riva sociālajā tīklā "Twitter" paudis sarūgtinājumu, ka mūzikas gada balvas "Zelta mikrofons" šogad "aizmirsuši" uz nozīmīgo pasākumu pasaukt arī viņu.

Markus Riva līdzās Mārtiņam Spurim pagājušajā gadā bija viens no ceremonijas vadītājiem, bet šā gada ceremoniju Spuris vadīja kopā ar Sandu Dejus. Savukārt Riva nebija redzams ne uz skatuves, ne kuplajā šova vērotāju pulkā Ķīpsalas hallē, kur bija sanācis vai viss Latvijas mūzikas zieds.

Riva tviterī raksta: "Jautrs fakts: pagājušajā gadā esi "Zelta mikrofona" vadītājs, šogad organizatori pat neuzaicina," sestdien tvītoja mūziķis, novēlot veiksmes Spurim un Dejus.

Fun fact: pirms gada esi #ZeltaMikrofons vadītājs (novēlu veiksmes Sandai un Mārtiņam 💜), šogad organizatori pat neuzaicina. Paldies! — Markus Riva (@MarkusRiva) February 18, 2023

Jāpiebilst, ka pērn Spuris un Riva šova vadītāju stafeti pārņēma no Mārtiņa Dauguļa un Kaspara Breidaka, kas bija vadījuši trīs "Zelta mikrofonus". Pērn paziņojumā par to, ka vadītāja gods uzticēts Rivam, mākslinieks pauda: "Šo ceremoniju skatos jau kopš bērnības, un tas Latvijā ir viens no lielākajiem muzikālajiem pasākumiem. Man ir liels gods un prieks to vadīt! Šis varētu būt pat tāds kā sapņa piepildījums," pirms gada sacīja Riva.

Tomēr šogad Riva nav ticis aicināts pat viesu vidū. Kāpēc tā?

Kā portālam "Delfi" paskaidroja šova organizatoru pārstāve Aiga Leitholde, Rivam šis atgadījums nav jāuztver personīgi: "Aicinātie viesi ir nominanti, sadarbības partneri, žūrija, balvu pasniedzēji. Pārējiem interesentiem ir iespēja nopirkt biļetes. Leitholde piebilst, ka ceremonijas vēsturē ir bijuši dažādi vadītāji, taču tas nenozīmē, ka viņi būs arī nākamā gada ceremonijas viesi. "Lai pārsteigtu skatītājus, šova producenti nemitīgi ir jaunu vadītāju meklējumos. Tas ir darba process, kura mērķis ir attīstība. Sanda Dejus ir trešā sieviete gada balvas vēsturē, kas ceremoniju ir vadījusi," rezumē "Zelta mikrofona" pārstāve.

Iepriekš neapmierinātību ar "Zelta mikrofona" biļešu politiku tviterī paudusi arī Alise Joste, grupas "The Sound Poets" dalībnieka Kārļa Josta sieva. Viņa vēlējās doties nomināciju saņēmušajam vīram līdzi, taču tad uzzinājusi, ka jāpērk biļete.

Es visticamāk esmu zem akmens dzīvojoša bomzene, bet vai tiešām uz visu citu nozaru balvu pasniegšanas ceremonijām nominantu "+1" jāpērk atsevišķa biļete? Jo nu, es kā sieva varbūt gribētu aiziet vīram līdzi. Bet 51€ par to maksāt liekas kaut kā... sālīti. (Tas ir atlaidi lol) — alise joste (@alisejoste) February 13, 2023

"Delfi" jau vēstīja, ka šogad ceremonijā mākslinieciskā snieguma triumfu svinēja Shipsea, bet visus nominantus un balvu ieguvējus var uzzināt šeit.