Miks Ozoliņš neglaimojoši raksturo kādreizējo draudzeni Zeltiņu

Amerikā dzīvojošais režisors Miks Ozoliņš nule ieradies Latvijā, kur tautās laista viņa grāmata, kas citstarp atklāj arī smalkas detaļas par viņa privāto dzīvi. Savulaik viņš bija kopā ar aktrisi Agnesi Zeltiņu, taču Mika sānsoļu dēļ attiecības izjuka. Ieradies Latvijā, Ozoliņš vēlējies bijušo draudzeni satikt, taču viņa atteikusi, šonedēļ raksta žurnāls "Kas Jauns".

Žurnālam Ozoliņš pastāsta: lai gan pēc attiecību beigām abi ar Zeltiņu vienojušies publiski neko sliktu par otru neteikt, aktrise solījumu neesot turējusi, un arī Ozoliņš savā grāmatā "1001 guru" bijušo draudzeni pieminējis. Tiesa, ne pārāk glaimojošos teikumos, lai gan nav sliktās domās par viņu un novēl Zeltiņai spēt piedot kādreizējos pāridarījumus, jo Agnese joprojām uz saviem pleciem nesot aizvainojuma smagumu.

Kā vēsta Ozoliņš, Zeltiņa ļoti mīlējusi 12 gadus jaunāko puisi un arī viņam attiecībās radusies vēlme būt godīgam. Ozoliņš viņas dēļ pameta Elīnu Fūrmani, kurai Miks bija pirmā lielā mīlestība.

Zeltiņa bijusi pārliecināta, ka viņš viņu nekrāps, tomēr tas notika. 2013. gadā aktrise izdevumam "Privātā Dzīve" stāstīja, ka Miks esot tāds cilvēks, kas spējot melot, acīs skatīdamies, taču bijis lielisks kā mīlnieks, bet vienas nakts sakarus viņa nespēja piedot.

Grāmatā Ozoliņš ieskicē to, ko nav spējis pieņemt Zeltiņas dzīves modelī: "Viņai jau bija divi bērni – katrs no sava vīrieša. Es atzīstu, ka nepieņēmu un nepiedevu faktu, ka Agnese šķiroties apmaiņā pret investīciju jaunā dzīvoklī iemainīja savas tiesības uz jaunāko dēlu. Es to sapratu līdz galam tikai tad, kad manā dzīvē parādījās meita. Ir lietas, kas nav maināmas, pārdodamas, pērkamas un nododamas, īpaši mūsu bērni," spriež grāmatas autors.

Tagad žurnālam "Kas Jauns" saka: "Agnese ar savu dzīvi ir parādījusi, ka viņai tā ir nauda un karjera, kuru nav. Ir tikai citu rokām darinātas, šņorītē savērtas spīdīgas bumbiņas. Un es esmu viena no tām," skarbs ir Ozoliņš.

Režisors joprojām par lielu virsotni dēvē filmu "Es mīlu tavu meiču", kuru veidoja kopā ar Agnesi Zeltiņu. Tolaika abi mīlētāji bijuši lieli karjeristi, taču ne komersanti, un abu ceļi drīz vien šķīrās.

Jāpiebilst, ka aktrise nesen intervijā žurnālam "Lilit" atzina, ka vienīgais, ko viņa patiesi dzīvē nožēlo, ir šķiršanās no dēla Robija tēva Aleksa Dubasa.