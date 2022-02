Miljardierim Īlonam Maskam jauna draudzene – viņam 50, viņai 27

Ekscentriskais miljardieris un vizionārs Īlons Masks piecus mēnešus pēc šķiršanās no dēla mammas uzsācis jaunas attiecības, vēsta ārzemju tabloīdi. Viņa jaunā draudzene ir 27 gadus veca aktrise Nataša Baseta.

Austrālijā dzimusī Nataša Baseta ir pasaulē bagātākā cilvēka Īlona Maska jaunā aizraušanās. Pagājušajā nedēļā Baseta nofotografēta Losandželosā, izkāpjot no Maska privātās lidmašīnas, un arī viņai pietuvināti cilvēki vairākiem tabloīdiem apstiprinājuši, ka jaunā aktrise ir kopā ar uzņēmēju.

Kāds Basetas draugs vēstīja, ka abi ir pazīstami jau pasen, taču romantiskas attiecības uzsākuši pēc Maska šķiršanās no dziedātājas un jaunākā bērna mātes Graimsas. 50 gadus vecajam Maskam kopumā ir septiņi bērni.

Jauno draudzību lakoniski komentējusi arī pati Baseta, vēstot, ka ir "aizrāvusies ar Maska smadzenēm, nevis viņa bankas kontu".

Kas ir šī jaunā lēdija? Kā izpētījis medijs "Page Six", Nataša Baseta aktrises karjeru sāka 14 gadu vecumā Austrālijas jauniešu teātra iestudējumā "Romeo un Džuljeta". Mācoties vidusskolā, viņa piedalījusies vairākos austrāļu TV šovos, bet lielāko atpazīstamību iemantoja kā Britnijas Spīrsas atveidotāja 2017. gada biogrāfiskajā drāmā "Britney ever after". Baseta arī kaismīgi aizstāvēja dziedātāju viņas centienos atsvabināties no tēva varas.

19 gadu vecumā Baseta no Austrālijas pārcēlās uz Ņujorku, bet tagad dzīvo Losandželosā. Šobrīd viņa filmējas biogrāfiskā lentē par Elvisu Presliju, atveidojot tajā viņa pirmo draudzeni Diksiju.

Pagaidām Masks un Baseta kopā nav parādījušies publiskos pasākumos.