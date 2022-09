Mucenieces stāsts par rusofobiju Latvijā izbrīna Kremlim lojālo Jūliju Meņšovu

Rīgā dzimusī Krievijas aktrise Agata Muceniece sniegusi interviju aktrisei Jūlijai Meņšovai, kura vada "YouTube" sarunu raidījumus "Pati Meņšova". Sarunas gaitā Muceniece atbildēja arī uz pielādētu jautājumu, vai Baltijas valstīs ir vērojama rusofobija, un Muceniecei par to ir savs stāsts.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Agata Muceniece izveidojusi spožu karjeru Krievijā un tur arī pastāvīgi dzīvo kopā ar diviem bērniem. Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā (un attiecīgi gaisa telpas slēgšanas aviosatiksmei ar Krieviju) aktrise pavasarī pauda bažas, vai iecerētais ikgadējais ceļojums uz Latviju izdosies.

Šovasar Rīgā viņa ieradusies ar savu automašīnu, kurai ir Krievijā reģistrēta numurzīme, un tam ir nozīme Mucenieces stāstā par to, vai Latvijā viņa saskārusies ar rusofobiju. Šāds jautājums izskanēja no aktrises un žurnālistes Jūlijas Meņšovas, kura ir viena no tām Krievijas slavenībām, kas nekritizē Kremļa realizēto politiku un nosoda tos kolēģus, kas Krieviju pametuši.

Atbildot uz jautājumu par rusofobiju dzimtenē, Muceniece stāsta, ka personīgi nekad ar to nav sastapusies un vēsta par kādu atgadījumu stāvvietā pie lielveikala, kas viņai šķitis ļoti zīmīgs.

Aktrise ar savu auto devusies uz lielveikalu, bet automašīnu novietnē visas vietas aizņemtas. Tā kā viņai vajadzējis tikai uz mirkli ieskriet veikalā, Muceniece savu mašīnu novietojusi invalīdiem paredzētā stāvvietā. "Garām gāja iereibušu latviešu kompānija – trīs puiši, trīs meitenes. Viņi diezgan uzmācīgi klauvēja pie loga, atvēru, un viņi prasa: vai jums ir invalīda uzlīme uz stikla? Man nav. Viņi saka: nu tad aizvāciet savu mašīnu, citādi ļoti muļķīgi izskatāties," atceras Muceniece un atzīmē, ka jaunieši bijuši latvieši, taču ar viņu runājuši krieviski.

Muceniece turpina: "Es nesāku ar viņiem strīdēties, un tieši atbrīvojās viena stāvvieta – ja reiz tas ir tik ļoti svarīgi, noparkošos tur," stāsta aktrise. Jaunieši viņu sagaidījuši atnākam no veikala un turpinājuši iepazīšanos. Muceniece teikusi, ka ir no Maskavas un atbraukusi ciemos pie mammas, un tad kompānija palūgusi, vai viņa nevarētu "paķert" viņus līdz centram? Šāds sižeta pavērsiens atstāja Meņšovu ar vaļēju muti.

Saskaņā ar Mucenieces pausto, jaunieši mašīnā stāstījuši, ka ir bijuši Sanktpēterburgā un pauduši nožēlu, ka Krieviju vairs nav iespējams apciemot, kā arī bijuši ļoti pateicīgi par palīdzību. "Galu galā tā sākotnējā agresija bija pagaisusi. Man tas ir rādītājs, ka cilvēki tomēr viens otru mīl," skaidro aktrise. Uz Meņšovas jautājumu, kāpēc viņa vispār ielaida savā mašīnā jauniešus, kas dauzījās pie loga, Muceniece stāsta, ka jutusies nedaudz sabijusies, taču vienkārši bijis pa ceļam. "Pēc tam domāju, ka droši vien nav ļoti prātīgi vadāt nepazīstamus cilvēkus, taču man bija svarīgi lauzt stereotipu, ka visi krievi ir slikti," teic aktrise.

Agata Muceniece ir Latvijas pilsone, kura šo piederību saglabājusi arī pēc pārcelšanās uz Krieviju 2008. gadā. Viņa studējusi ķīniešu filoloģiju Latvijas Universitātē, bet Krievijā ieguvusi augstāko izglītību aktiermeistarībā. Kopš 24. februāra Muceniece nav tiešā tekstā nosodījusi Krievijas agresiju Ukrainā un par kara tematiku principiāli neizsakās.

Jūlijas Meņšovas sarunu ar Mucenieci dažu dienu laikā noskatījušies vairāk nekā viens miljons interesentu. Stāsts par "rusofobiju" – no 01:23:13.