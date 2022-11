No 'Ērkšķu' šova atvadās mutīgā alkoholiķe Elīna

Sociālajā projektā "Caur ērkšķiem uz..." notikusi kārtējā izbalsošana, un vairums dalībnieču pauda nostāju, ka šovs jāpamet Elīnai. Dalību raidījumā turpina piecas sievietes.

Izbalsošana jau atkal guvusi skarbus vārdus no šova vadītāja Jāņa Bukuma puses. Redzot kaislības un attiecību peripetijas, kas valda dāmu starpā, viņš nespēj klusēt: "Jūs esat uz pārmaiņu ceļa – eksperti, tikšanās, nodarbības, jaunas iemaņas. Diemžēl tāds pats ātrums ir arī jūsu savstarpējās attiecībās – mīlestība, attieksme pret citiem un strīdi. Jums ir tāds temps, ka meksikāņu seriāli nobāl, salīdzinot ar jums. Te ir mīlestība, kāpieni, kritieni, Antonio ne tā uz Izauru paskatījās un aiziet razborkas. Tas ir briesmīgi! Ja šādi darbosities reālajā pasaulē, jau pēc trim dienām sāksiet jāt ar zirgiem un šaut viena uz otru. Filtrējiet, ko runājiet! Reālajā pasaulē tā nav, ka no rīta draugs, bet pēc divām stundām – ienaidnieks. Tas var šķist smieklīgi, bet patiesībā ir ļoti briesmīgi. Sāciet dzīvot pa īstam," dāmām atgādina Bukums.

Izbalsošanas rezultāti jau atkal iezīmē koalīciju – vairums nosauc Elīnu, kura cieš no alkohola atkarības un emocionālajām svārstībām, un to apstiprina arī ekspertu vērtējums. "Tu stāvi uz vietas, jo daudz ko jau esi iemācījusies. Taču esi palaidusi garām spēju ieklausīties sevī un rast mieru un harmoniju. To es tev arī novēlu," Elīnai sacīja Jānis Bukums.

Dodoties mājup, Elīna neslēpj, ka ir noilgojusies pēc savas meitiņas un solīja turpināt savu izaugsmi ārpus projekta: "Darīšu visu iespējamo, lai neatgrieztos tur, kur biju. Draugu loks man ir normāls, man ir laba draudzene, cīnīšos."