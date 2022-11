Noklausies! 'Ērkšķu' šova Gunita mērķē uz 'X Faktoru'

28 gadus vecā rīdziniece Gunita kā viena no spilgtākajām sociālā projekta "Caur ērkšķiem uz…" dalībniecēm ar savu efektīgo ārieni, atklāto valodu un uzvedību ne reizi vien izpelnījusies arī pārējo kolēģu nievas un neizpratni. Taču trīs bērnu māmiņu, kura sapņo atbrīvoties no atkarības no vīriešiem un kļūt patstāvīga, tas neuztrauc – viņa mērķtiecīgi raugās nākotnē un ir apņēmības pilna savus sapņus piepildīt.

Viņa laiku, kad "Ērkšķos" viesojas simpātiskie un labi trenētie "Boksa akadēmijas" puiši, izmanto lietderīgi – lai ne tikai iekarotu pušu uzmanību ar koķetām sarunām, bet nodemonstrētu it visus savus talantus. Un kā izrādās – viens no tiem ir dziedāšana. Ietērpusies elegantā tirkīza krāsas vakarkleitā, viņa ar savu priekšnesumu krievu valodā kļūst par īstu vakara naglu.

"Beidzot es to gribēju parādīt. Un labi, ka negaidīju nekādu talantu šovu. Domāju, jāpamēģina tagad. Daudzi man pēc tam teica, ka bija labi. Citi gan pasmējās," savus apsvērumus uzstāties skaidro pati Gunita.

Sieviete gan bilst, ka no dziesmas teksta īsti neko nesaprotot – vārdus esot iemācījusies pēc dzirdes atmiņas. Tāpat atklājas, ka tieši ar šo pašu dziesmu Gunita cer iekarot "X- faktora" skatuvi.

Kamēr lielākā daļa kolēģu knapi valda smieklus, pret Gunitu iejūtīgāka ir Madara, kura uzliela viņas uzdrīkstēšanos: "Cepums par to, ka viņa izgāja. Neskatoties uz to, ka daudzi atklāti ņirdza, viņa turpināja. Bet tā šlāgerdziedāšana gan vēl nedaudz jāpamācās".

Dzirdot priekšnesumu, "Boksa akadēmijas" puiši neslēpj savu mulsumu un atklāj, ka performances laikā sajutušies kā "X -faktora" žūrijas pārstāvji, kuriem jāvērtē kāds, kurš tikai iedomājies, ka prot dziedāt.