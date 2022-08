Olgai Kambalai Turcijas ārsti atsaka plastisko operāciju

Pavisam negaidīti – vismaz sākuma etapā – noslēgušies Kaspara Kambalas kundzes Olgas plaši izreklamētie plāni ķirurģiski uzlabot savu deguna un krūšu formu Turcijas klīnikā. Kambalai operēšanās atteikta.

Olga bija manāmi satraukta – gan par to, ka tūdaļ no lidostas jau būs jāguļas uz operācijas galda, gan par to, ka ķirurgu nemaz nav tā īsti satikusi. Taču brīdī, kad Olga, uzvilkusi klīnikas doto ietērpu, bija gatava gulties zem skalpeļa, ieradās mediķi ar pārsteidzošām ziņām: operācija nenotiks.

Kā iemesls minēts klientes veselības stāvoklis – izrādās, Olgai ir tikai viena niere. Izvēlētā klīnika bija neliela un tajā nav pietiekoša aprīkojuma, lai droši operētu šādus augsta riska pacientus. Olgai ieteikts vērsties citur un iedoti citu slimnīcu un ārstu kontakti.

"Protams, ka esmu bēdīga, dusmīga. Visi tie stresi, lidojums, un nu nekā. Taču laikam labāk tā, nekā piedzīvot sarežģījumus nomirt uz operāciju galda. Iespējams, vēlreiz lidošu uz Turciju," saka Olga un no sava nodoma mainīt ārieni negrasās atkāpties.

Par sliktajiem analīžu rezultātiem Olgu mediķi Latvijā jau brīdinājuši iepriekš, taču daiļava pat nav nojautusi, ka tas varētu ietekmēt gaidāmo operāciju: "Es jau maijā biju pie ārsta, kurš teica, ka nepatīk manas analīzēs. Tolaik vienīgā rekomendācija bija vairāk dzert ūdeni," skaidro Kambala.

Olgu steidz atbalstīt arī mīļotais vīrs Kaspars, mierinot, ka Turcijas klīnikās ārsti ir profesionāļi: "Es jau teicu: ja viņiem kas nepatiks, ārsts pateiks, nevis uzmetīs tevi uz operāciju galda un griezīs."