Olgas Kambalas honorārs par dalību TV šovā 'visu laiku aug'

Sabiedrība dāma un uzņēmēja Olga Kambala sniegusi interviju sieviešu žurnālam "Lilit", kurā cita starpā atklāj, ka saņem arvien lielāku naudu par dalību realitātes šovā "Slavenības bez filtra", taču pārdzīvo, ka cilvēki par viņu spriež no šovā redzētā, jo patiesībā viņa esot pavisam citādāka.

Intervijā izdevumam "Lilit" Kaspara Kambalas kundze atklāj savas dzīves nezināmo pusi – par dzīves zemāko punktu pēc māmiņas nāves, par saņemšanos aiziet no vīra un trīs meitu tēva, par savu uzņēmējas gēnu.

Kambala jau vairākus gadus piedalās pašmāju realitātes šovā, lai gan tas viņai nenesot "neko". Turklāt zvaigzne uzskata, ka nevienam citam personāžam nav tik augsti reitingi kā viņai.

"Zinu, ka citiem tas atnes naudu. Ļoti lielu naudu. Man neko. Atsūtiet kaut vai konfektes! Ja nopietni, es par to visu laiku domāju – par to, ka esmu kā klauns realitātes šovā. Bet – esmu šovā. Mums ir līgums un nosacījumi. Mans honorārs visu laiku aug, tomēr spriedze ir milzīga. Reizēm es to spriedzi nevaru izturēt, raudu, vēlos aiziet no šova. Bet mani arī sargā un nāk pretī. Šeit es arī varu teikt, ko domāju, strīdēties pretī. Gribētu, lai cilvēki saprot, ka tas viss ir šovs. Bizness. Reizēm ir tā, ka, šķiet, apkārtējie neatšķir, kas ir realitāte, bet kas – televīzijas produkts, radīts izklaidei. Tā rodas mīts, ka esmu divdesmitgadīga muļķīte. Patiesībā esmu trīs meitu mamma, pieaugusi sieviete. Dzīve un šovs ir divas dažādas lietas," slavas ēnas puses argumentē Kambala.

Viņa uzskata, ka nepareizo iespaidu dēļ "arī medijos līdz šim neviens par mani nav neko uzrakstījis vismaz pieklājības robežās", tāpēc attiecības ar presi viņa sarāvusi. Viņasprāt, mediji no Kambalas teiktā mīl izraut kādas frāzes no konteksta, lai pēc tam tapinātu dzeltenu ziņu.

"Es tomēr ieteiktu ar mani veidot cita veida attiecības. Korektas. Nezinu, kuram vēl Latvijā ir tik augsti sociālo tīklu popularitātes reitingi kā man. Nevienam. Pat ar visu psihopātes un skandālistes slavu. Vai arī – pateicoties tai," argumentē Olga. Jāpiebilst, ka "Instagram" platformā viņai seko nepilni 17 000 cilvēku.

Intervijā "Lilit" viņa atzīmē, ka pēdējais gads emocionāli bijis briesmīgs. "Daudzi bērnībā sapņoja reiz būt slaveni, bet nezinām, cik tā patiesībā ir smaga nasta. Slavai, atpazīstamībai vienmēr ir divas puses, un tā otra brīžiem ir neizturama," skaido Kambala.

Vaicāta, vai viņu uztrauc tas, ko citi cilvēki par Olgu domā, viņa atbild: "Uztrauc. Jo esmu dzīvs cilvēks. Esmu mamma, sieviete. Es varu kādam patikt, varu nepatikt, un tas ir normāli. Bet nevajag mani padarīt par "neko". Lūdzu, vispirms mani iepazīstiet, pirms vērtējiet. Mani, nevis kaut kādu mistisku tēlu," saka viņa.