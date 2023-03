Par Gazmanova dzīvokli Jūrmalā izveidojies nodokļa parāds

saturs

Par Kremļa lakstīgalu dēvētais "patriotiskās" dziedāšanas mākslinieks Oļegs Gazmanovs jau gadiem ilgi sūkstās, ka viņam ir sasietas rokas attiecībā uz dzīvokli Jūrmalā, taču nodokļus un komunālos maksājumus viņš veicot. "Delfi" noskaidroja, ka miteklis Dzintaros patiesībā pieder viņa sievai, nevis viņam, un par to izveidojies nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

Vladimiram Putinam izteikti lojālajam Kremļa propagandas dziedātājam Oļegam Gazmanovam iebraukšana Latvijā liegta jau kopš 2014. gada, kad ārlietu ministrs Edgars Rinkēvičs viņu līdzās Josifam Kobzonam un citiem iekļāva melnajā sarakstā. Dažus gadus pirmš šī pavērsiena Gazmanovs bija iegādājies dzīvokli Jūrmalā, kaimiņos vēl dažām Krievijas zvaigznēm.

Kopš tā laika Gazmanovs Krievijas presei regulāri sūkstās: neraugoties uz to, ka viņam ir Šengenas vīza un īpašums Latvijā, viņš ne tikai nedrīkst apmeklēt savu dzīvokli, bet nevar arī to pārdot vai vismaz izīrēt kādam citam. Kādā no intervijām Gazmanovs pat solīja tiesāties ar Latviju par morālās kompensācijas piedziņu. Dzīvokli Dzintaros viņš esot pasniedzis kā dāvanu sievai, bet tagad rūgti nožēlojot šo soli.

Savā jaunākajā intervijā "YouTube" kanālam "Aļona, bļ*n!" dziedonis sūkstās par Eiropas noteiktajām sankcijām, kuru dēļ viņš nevar rīkoties nedz ar dzīvokli Jūrmalā, nedz savrupnamu Toskānā, Itālijā.

"Man ir atņemti divi mitekļi – Latvijā un Itālijā. Tas izdarīts nelikumīgi. Itālijā pateica, ka īpašums ir iesaldēts, bet viņu likumdošanā pat nav tāda vārda! Nopirku to pirms 15 gadiem, mums ar ģimeni patīk – patika! – tur braukt atpūsties. Viņi baidās, ka šo īpašumu pārdošu un naudu novirzīšu specoperācijas atbalstam. Arī Latvijā tas pats – tas ir mans īpašums, nopirku to, bet nevaru vairs pārdot vai izīrēt. Man nav tiesību neko ar to darīt. Un vēl ciniski liek maksāt man komunālos rēķinus un nodokļus," pārdzīvo Gazmanovs un apstiprina, ka visu maksā.

Publiski pieejamais nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) parādnieku reģistrs rāda, ka Gazmanova dzīvokļa faktiskā īpašniece ir viņa sieva Marina Muravjova-Gazmanova, nevis viņš. Gazmanova kundzei 2021. gada 14. decembrī nosūtīts brīdinājums par uzkrājušos NĪN parādu, bet 2022. gada 30. martā jau noformēts izpildrīkojums par parāda piedziņu.

Foto: Vida Press

Atbilstoši Civilprocesa likumā noteiktajam, izpildrīkojums ar pienākumu adresātam samaksāt noteiktu naudas summu piespiedu izpildei tiek nodots zvērinātam tiesu izpildītājam viena gada laikā no administratīvā akta labprātīgas izpildes termiņa beigām vai no brīža, kad administratīvā akta izpilde saskaņā ar likumu, uz kura pamata administratīvais akts izdots, piekrīt tiesu izpildītājam.

Kā portāls "Delfi" noskaidroja Jūrmalas pašvaldībā, NĪN parāds joprojām nav nomaksāts. Vai ir arī kādi komunālie parādi saistībā ar Gazmanovu dzīvokli, "Delfi" neizdevās uzzināt.

"Delfi Bizness" publikācijā par to, kas šobrīd notiek ar sankcijām pakļauto Krievijas oligarhu īpašumiem Latvijā, atzīmē, ka šobrīd vēl neviens detalizēti nevar pateikt, kas notiks ar tiem nekustamajiem īpašumiem, kas ir saistīti ar sankcijām pakļautajām personām, taču tādu ir daudz. Gazmanova miteklis ir tikai viens no vairākiem.