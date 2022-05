Politiķis Parādnieks pūlas izskaidrot savu poligāmo dabu

Lai gan Nacionālās apvienības politiķis Imants Parādnieks jau vairāk nekā trīs desmitgades ir oficiāli precējies ar sievu Dinu, vismaz trīs viņa bērni dzimuši ārlaulības attiecībās ar citām dāmām. Parādnieks nule viesojies režisora Džilindžera interneta sarunu šovā "Dž.Spot", kur mēģināja izskaidrot savu poligāmo dzīves redzējumu.

Imanta Parādnieka "daudzsievība" izsenis bijis gards temats gan pašmāju dzeltenajai presei, gan iekšpolitikas vērotājiem, kuriem rodas daudz jautājumu saistībā ar nacionāļu aizstāvētajām ģimeniskajām vērtībām; tagad apvienības biedri aktīvi iebilst pret tā dēvētā civilās savienības likuma pieņemšanu.

Valsts amatpersonas deklarācijā politiķis Parādnieks norādījis lauleni Dinu Parādnieci, četrus dēlus un vienu meitu. Taču zināms, ka Parādnieks ir vismaz septiņu atvašu tēvs un tikai vecākie – Hārdijs, Anete, Imants un Rihards – dzimuši viņa oficiālajā laulībā. Dēlu Helvi viņam dāvāja mīļākā vārdā Jana, un vēl divi bērni dzimuši attiecībās ar dāmu vārdā Lita.

Nule viesojoties sarunu šovā pie Džilindžera, Parādnieks skaidroja, kā uztver sievietes un kāpēc viņam ir ārpuslaulības sakari ar nopietnām sekām – dzimst bērni. Tīri vizuāli viņa sievišķības etalons jau kopš senām dienām ir aktrise Kima Beisingere, taču savās mīļotajās viņam daudz būtiskāka ir iekšējā sievietes pasaule un spēja dot mīlestību. Sievietes viņš sauc par "svētavotu".

"Sievietes būtību un auru jūt. Sieviete var būt bezgala skaista, taču tukša – neraisa nekādas pozitīvas sajūtas. Sievietē ar lielo burtu virmo sievišķīgums visā savā dailē, tā nojaušas ar visām maņām. Jautājums tikai, kurā brīdī tu dod vaļu just vai nejust," pievilcību definē Parādnieks.

Vaicāts, kā viņš – konservatīvo vērtību pārstāvis – ilgus gadus spēj dzīvot ar vairākām sievietēm un to nemaz neslēpt, politiķis to skaidro ar personīgajām izvēlēm, par kurām viņš uzņemas atbildību, un dubultā dzīve nav ideāls, uz ko būtu jātiecas arī citiem. "Ideālais modelis ir laulība, sieva, bērni un mūžīgi mūžos, līdz nāve mūs šķirs! Man ne tuvu nav ideālais modelis. Tā ir ļoti sarežģīta dzīve," poligāmiju skaidro viņš.

Uz Džilindžera jautājumu, kāpēc viņš ir iecietīgs pret savu modeli un noliedz citādāku ģimeņu modeļus, Parādnieks saka, ka atbalsta sievietes un vīrieša savienību, kurā dzimst bērni. "Esmu pateicīgs Dievam par katru bērnu, kurš man piedzimis, jo mani bērni ir mana vērtība un zinu, ka es saviem bērniem arī esmu autoritāte. Neba es biju plānojis, ka mana dzīve izvērtīsies šāda," spriež politiķis.

Parādnieks sievu apņēma 18 gadu vecumā un jau tad sapratis, ka barojas no "sievišķās dzirksts" un sievai apsolījis būt uzticīgs garīgā plāksnē; mīlestību abu starpā viņš uzskata par Dieva dāvanu. "Mana sieva ir kā daļa no manis, taču mana būtība... Citas attiecības nekad nav bijis pašmērķis [..], tās nenozīmē, ka es pārkāpju šo svarīgāko apsolījumu," teic Parādnieks un piebilst, ka saprot: no malas tas izklausoties savdabīgi un sevi attaisnojoši.

Politiķis citē arī filozofu Šopenhaueru: vīrietim galvenais ir garīgā uzticība savai sievai, bet sievietei – miesiskā. Jo sieviete vīrietim atdodas ar visu savu būtību, kamēr vīrietis attiecības uztverot citādāk.