Prezidents Zelenskis tomēr nerunāja 'Oskara' balvu pasniegšanā

Ukrainas prezidents Volodimirs Zeļenskis ir veicis pārrunas ar Kinomākslas un zinātnes akadēmiju, lai Kinoakadēmijas balvu pasniegšanas ceremonijas "Oskars" laikā būtu redzams un dzirdams arī viņš, sestdien ziņoja "New York Post". Tomēr pasākumā viņš nebija redzams.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Iepriekš vēstījām, ka ikgadējā "Oskara" balvu pasniegšanā, kas šogad pēc Latvijas laika notika naktī no svētdienas uz pirmdienu, visticamāk, runu teiks arī Volodimirs Zelenskis.

"New York Post" vēstīja, ka vēl nav zināms – prezidents pieslēgsies ceremonijai tiešraidē vai arī tiks pārraidīta ierakstīta viņa runa; par to vēl debatē Kinoakadēmijas amatpersonas. Debašu centrā arīdzan bijis jautājums par to, vai "Oskaru" ceremonijai nevajadzētu palikt apolitiskai. Zināms, ka telekanāls ABC, kam pieder tiesības balvu pasniegšanu pārraidīt TV, iestājās par Zelenska tiesībām uzrunāt plašo auditoriju.

Tomēr Ukrainas prezidenta runa no skatuves tā arī neizskanēja.

Ceremonijā tika demonstrēts video ar atbalsta vārdiem Ukrainai, bet tajā ne ar vārdu nebija pieminēta Krievijas loma šajā karā.

"Mēs lūdzam jūs uz klusuma brīdi, solidarizējoties ar Ukrainas tautu, kas saskaras ar iebrukumu, konfliktiem un netaisnību savā teritorijā," aicināja pasākuma organizatori.

"Filmas mums ir svarīgs veids, kā paust savu cilvēcību konflikta laikā, bet realitāte ir tāda, ka miljoniem ģimeņu Ukrainā vajadzīga pārtika, medicīniskā aprūpe, tīrs ūdens un ārkārtējo situāciju dienestu palīdzība," vēstīja uz ekrāna projicētie uzraksti.

"Resursu ir maz un mēs - kolektīvi kā globālā kopiena - varam darīt vairāk. Mēs lūdzam jūs atbalstīt Ukrainu, kā vien spējat. Esiet kopā ar Ukrainu," bija lasāms uz ekrāna.

"Kad redzat, kāds spēks un pašcieņa ir tiem, kas sastopas ar tādiem postījumiem, viņu enerģija nevar neaizkustināt," uzrunājot klātesošos, sacīja Ukrainā dzimusī amerikāņu aktrise Mila Kunisa.