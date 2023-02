Propagandists Solovjovs sāk zvērot, kad runa ir par paša dēlu patriotismu

Slavenākais un ietekmīgākais Kremļa propagandas pārstāvis Vladimirs Solovjovs otrdien savā pārraidē "Pilns kontakts" burtiski "uzsprāga", pūloties apturēt savu dēlu nonākšanu ļaužu mēlēs. Pēdējās dienās sociālajos tīklos itin populārs ir temats par viņa diviem vecākajiem dēliem, kuri nez kāpēc nav iesaistīti karā, lai gan Solovjovs aizgūtnēm proponējis, ka katram krievu jaunietim šobrīd jāiet valstij palīgā.

Solovjovs savās ikdienas TV tiešraidēs asi nosoda visus tos tautiešus, kuri nepiedalās "speciālajā militārajā operācijā" Ukrainā, nav pietiekoši patriotiski vai izvairās no mobilizācijas. Viņš neskaitāmas reizes uzsvēris, ka katra krievu vīra pienākums ir dot savu ieguldījumu karadarbībā un doties uz fronti, nevis bēguļot. Tieši no valsts aizbēgušie jaunieši viņa acīs ir īpaši nicināmi.

Taču tad izrādījās, ka viņa paša dēli atrodas pavisam tālu no frontes, proti, Donbasā pilnīgi noteikti viņu nav. Toties varētu būt Londonā – pilsētā, kuru pats Solovjovs ne reiz vien aicinājis bombardēt "šajā svētajā karā pret Rietumiem".

Tracis sākās pēc tam, kad Ukrainas laikraksta "Kiyv Post" korespondents Džeisons Džejs Smārts sociālajā tīklā "Twitter" ievietoja dažus attēlus, kuros redzams Solovjova vecākais dēls Aleksandrs un 21 gadu vecais Daņils. Aleksandrs (34) Maskavā rosās kinorežijas lauciņā, savukārt Daņils pozējis kā modelis. Viens no uzņēmumiem, visticmāk, tapis profesionālā fotosesijā.

THE HYPOCRISY!

Daniil Solovyov, 21 year-old son of🇷🇺 propagandist Vladimir, is working as a model in London🇬🇧(it must be his mama’s genes).

Despite Vlad calling for war against Ukraine🇺🇦, he has failed to mention this or his elder draft-dodging son who also studied in the UK🇬🇧. pic.twitter.com/6ezfoRHnAO