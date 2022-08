Pusotru gadu pēc nāves atklājas, kādos apstākļos dzīvojis 'Glābējzvana' Skrīčs

Nule tikusi pārdota privātmāja, kurā dzīvoja aktieris Dastins Daimonds – viņu pasaulē vislabāk atceras kā naivo jokupēteri Skrīču no seriāla "Glābējzvans". Daimonds devās mūžībā pērnā gada februārī, un atklātībā nonācis tas, kā problēmu māktais vīrietis dzīvoja, vēsta "New York Post".

Sešus mēnešus pirms savas nāves – viņš zaudēja cīņu ar plaušu vēzi, kuru atklāja 4. stadijā – aktieris bija spiests pārdošanā izlikt savu privātmāju Portvašingtonā, Viskonsinas štatā. Daimonds bija izveidojis lielus parādus par nama apsaimniekošanu. Mājas iegādei Daimonds ņēmis aizdevumu kompānijā "Wells Fargo" 2003. gadā un arī tai palicis parādā vairāk nekā 260 tūkstošus dolāru.

Īsi pirms nāves Daimonds tabloīdam TMZ sūkstījās, ka "Wells Fargo" sit jau pakritušu cilvēku, pieprasot atdot parādus; viņš nesaprot, kā var ieķīlāt viņa māju, kura jau tā ir bēdīgā stāvoklī, piemēram, pagrabstāvā plīsis ūdensvads veicis lielu postažu.

Šogad maijā aktiera dzīvesvieta beidzot pārdota par 276 000 ASV dolāru, tai ir jauni īpašnieki ar saviem plāniem. Namā ir četras guļamistabas, četras vannasistabas un prāvs gabals zemes. Tagad, pirmo reizi pēc aktiera nāves, videoklipi "TikTok" platformā atklāj šokējošu ainu, kā dzīvojis slavenais Skrīčs.

Videomateriālos redzama pamatīga nekārtība – izmētātas drēbes, tukšas pudeles, tukši zāļu iepakojumi un pat ekskrementi uz grīdas vannasistabā. Tiesa, nav skaidrs, vai tādos apstākļos tiešām dzīvojis pats aktieris, vai arī nekārtība ir tā dēvēto skvoteru darbs.

Video internetā ievietojusi kāda Ešlija, kura vēsta, ka filmējusi iekšpusi laikā, kad nams vēl bija pārdošanā un mākleris ļāvis to apskatīt. Kāda aktiera kaimiņiene komentēja, ka Skrīčs reti kad iznācis no mājām ārā.

"Delfi" jau vēstīja, ka no visiem "Glābējzvana" varoņiem tikai Dastinam Daimondam dzīve pēc seriāla iegriezās ne tik veiksmīgi kā citiem kolēģiem. 2006. gadā aktieris nokļuva tabloīdu virsrakstos savas pornofilmas dēļ, ko nosauca par "Saved by the Smell" (smakas izglābtais – kā "Saved by the Bell" idioma). Daimonds kopumā daudzus gadus gadus sava talanta veltījis tam, lai aktualizētu paša popularitāti un slavu senā seriāla atblāzmā.

2001. gadā Daimonds bankrotēja un turpmākos gadus dažkārt publiski lūdza ziedotāju palīdzību. Viņš, piemēram, tirgoja krekliņus ar Skrīča noģīmi uz tiem. Savukārt 2014. gadā aktieris tika pat arestēts aizdomās par uzbrukumu ar nazi kādam vīrietim; sodu piemēroja viņa tābrīža līgavai. Daimondu arestēja vēl pēc viena gada – šoreiz par apdraudējumu publiskai drošībai, viņam nēsājot līdzi ieroci. Aktieri notiesāja uz pieciem mēnešiem cietumā, no kuriem atsēdēja trīs un tika izlaists. Vēl viens arests sekoja 2016. gadā.

Dastinam Daimondam bērnu nav, viņam aiz muguras ir viena 2013. gadā šķirta laulība, tā ilga četrus gadus. Aktieris nomira 2021. gada 1. februārī, būdams 44 gadus vecs.