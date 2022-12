Reperis Didijs paziņo par septītā bērna ienākšanu ģimenē

Amerikāņu reperis P.Diddy jeb īstajā vārdā Šons Kombs nedēļas nogalē savus fanus pārsteidzis ar vēsti, ka viņa ģimenē ienācis vēl viens bērns – Lova Šona Kombsa. Paziņojums ir mulsinošs tāpēc, ka Didija pēdējā zināmā draudzene nav manīta stāvoklī, raksta ārvalstu mediji.

Mūziķis sestdien vietnē "Twitter" pavēstīja, ka "esmu ļoti svētīts sveikt savu meitiņu Lovu Šonu Kombsu", pēc tam uzskaitot savas mātes un visu pārējo savu bērnu vārdus, paužot, ka joprojām viņus ļoti mīl.

I’m so blessed to welcome my baby girl Love Sean Combs to the world. Mama Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie and myself all love you so much! God is the Greatest!