Riannas mīļotais apkarinās ar krievu tankiem un zaudē fanus

Popzvaigznes Riannas dzīvesbiedrs, slavenais reperis A$AP Rocky pamatīgi izgāzies savu fanu priekšā – būdams aizrāvies ar rotām, ceturtdien viņš publiskoja attēlu ar savu jaunāko greznumu, no krievu T-90 tankiem veidotu Z burtu, kas, kā zināms, ir karu atbalstošo Krievijas "patriotu" simbolika.

Pagājušajā gadā reperis Asap's bija galvenais mākslinieks pašmāju "Positivus" festivālā Rīgā. Taču nu viņa "Instagram" profilā vērojams sekotāju atbirums – mākslinieks, tā teikt, nedaudz pāršāvis pār strīpu ar vēlmi izskatīties stilīgam.

Reperis publiskoja attēlu, kurā redzama ķēde ar kulonu Z formā – tas veidots no trim savienotiem krievu T-90 tankiem. Fani reaģēja zibenīgi – ļoti strauji viņa attēlu godināja nevis "laiki" un sirsniņas, bet gan sašutuma pilnas ziņas, kā būtu jāsaprot Krievijas agresijas simbolikas lietošana, un dziļa vilšanās māksliniekā. Kāds Dima ierakstīja: "Es visu mūžu esmu bijis tavs fans, bet nu tu man esi miris". Vissāpīgāk šis attēls "sitis" pa Ukrainas iedzīvotājiem, kuri masveidā pauda vilšanos Asapā.

Jau pēc brīža foto ar ķēdi no repera profila pazuda, tika dzēsta.

Jāpiebilst, ka viņa arhīvā ir vēl kāds tamlīdzīgs foto – tajā redzama josta, kuras sprādze stilizēta līdzīgi.

Pats mākslinieks pagaidām vēl nav publiski izteicies, ko bija domājis ar tanku ķēdi, kā arī nav atvainojies tiem, kurus šāda greznumlieta aizskārusi.

Bet hiphopa kultūrai veltītais tvitera konts "Kurrco" sniedzis savu skaidrojumu par notikušo: "Cilvēki ir interpretējuši Rokija "Z" kulonu kā zīmi par atbalstu Krievijai konfliktā ar Ukrainu, taču, visticamāk, kulons patiesībā ir veltījums viņa dēlam RZA," teikts paskaidrojumā.

A$AP Rocky is currently facing backlash over his new “Z” pendant, which is made up of three small Russian T-90 tanks.

People have interpreted Rocky’s “Z” pendant as a sign of supporting Russia in the ongoing Ukraine conflict, but it’s more likely that the pendant is actually an… pic.twitter.com/YEly4cBO6p