Rīgas slavenākā vegāne pēc laulības kraha iziet sabiedrībā ar jaunu puisi

Šogad maijā par laulības beigām pavēstīja vegānā, zaļā un hedoniskā dzīvesveida influenceri – Alise Mičule un viņas vīrs uzņēmējs Mārtiņš Mičulis. Pēc tam ieejot arvien plašākos garīgās dzīves apvāršņos, daiļā Alise dzīvo arī laicīgā cilvēka dzīvi – viņa apmeklējusi kino, turklāt kāda izskatīga puiša sabiedrībā.

Influencere, "Only Fans" modele Alise Mičule bija viena no pirmizrādes viešņām Elzas Gaujas jaunajai filmai "Mamma vēl smaida". Slavenā vegāne nevairījās arī no preses fotogrāfu kamerām un labprāt pozēja kopā ar savu pavadoni.

Kā noskaidroja "Delfi", Mičules jaunais draugs ir programmētājs Skots Agirs Neminskis, kuru pašmāju kino cienītāji varētu atcerēties kā Aleksi no 2014. gada Andra Gaujas režisētās lentes "Izlaiduma gads". Neminskis ar savu klātbūtni pagodinājis arī Gaujas sievas Elzas jauno filmu, kas viņai ir debija pilnmetrāžas kino.

Kā liecina Neminska sociālo tīklu saturs, arī viņš ir atvērts garīgo apvāršņu paplašināšanai un viņa lielākā aizraušanās ir ceļošana. Puisis mācījies Rīgas Kultūru vidusskolā, savukārt profesionālajā dzīvē par savu misiju uzskata "uzlabot digitālo nomadu dzīvi".

Jau vēstījām, ka Alise Mičule par šķiršanos no Mārtiņa Mičuļa pavēstīja šogad pavasarī, skaidrojot, ka vīrs bijis lielisks, taču viņai traucē attiecību esamība kā tāda. Jauniete bija nolēmusi kādu laiku padzīvot "ar sevi divatā", taču abi arī pēc šķiršanās saglabājuši labas attiecības. Vegānu aprindās Rīgā Mičuļu pāris tika uzskatīts par vienu no saticīgākajiem, tāpēc vēsts, ka Alise nolēmusi šķirties, daudziem nāca kā zibens no skaidrām debesīm. Vai šķiršanās notikusi ari juridiski, nav zināms; skaistule pagaidām vēl nēsā Mičuļa uzvārdu.