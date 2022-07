Salabušie Gluzunovi kaldina precību plānus, bet bildinājums kavējas

Vēl samērā nesen slavenību privātās dzīves interesentu aprindas pāršalca ziņas par dziedātājas Elīnas Gluzunovas un viņas bērnu tēva Artjoma skaļo un dramatisko šķiršanos, un saspīlētājām attiecībām pēc tās. Taču nu ir noticis negaidīts pavērsiens – pāris atkal ir kopā, pēc Artjoma vārdiem – pārvarējuši savus mirkļa vājumus, palūguši viens otram piedošanu un no jauna cenšas dzīvot mierā un saticībā.

"Tas bija smagi... Elīna kādu laiku bija man nobloķējusi visus iespējamos saskarsmes veidus, nevarēju sazināties arī ar bērniem. Man ļoti pietrūka tā viņu saceltā trokšņa un muļķīgo jautājumu," – Artjoms Gluzunovs stāsta TV šovā "Iečeko slavenību".

Viens no Elīnas neapmierinātības iemesliem bija tas, ka pēc vairāku gadu kopdzīves un trim kopīgiem bērniem abi tā arī nav nonākuši līdz altārim, – savu sāpi šķiršanās karstākajā brīdī viņa atklāja portālam "Delfi". Izrādījās arīdzan, ka Gluzunovs patiesībā jau sen ir precējies ar kādu taizemieti; kopā nedzīvoja, bet arī juridiski izšķīries nebija.

Pēc publiskas attiecību skaidrošanas abi tomēr atkal sagāja kopā. Viņi piedeva viens otram krāpšanu un deva savām attiecībām vēl vienu iespēju. Bet vai šoreiz tik tiešām gaidāmas kāzas?

Artjoms Gluzunovs ir robusts vīrs, no kura romantika dabiski neplūst. Vaicāts, vai ir jau bildinājis savu bērnu māti, viņš skaidro: "Es domāju, ka kaut kādai pauzei jābūt. Ar to iepriekšējo gredzenu ir tā, ka tas pa jaunam nevar tikt izmantots – to laikam likvidēsim. Atkal ir vajadzīgs jauns gredzens, atkal vajadzīgs jauns bildinājums, ko es nemāku izdarīt," saka Artjoms.

Šova vadītājs Andris Bulis gan iesaka sarīkot klusas, intīmas kāzas un bildinājumu bez skaļa pompa, uz ko Artjoms atbild, ka tuvākā gada laikā noteikti kas būs jāizdomā.

"Baiļu noteikti nav – kas tad tur, uz zagsu aiziet! Protams, ja viņa grib. Es zinu, ka viņai kāzas daudz nozīmē. Tuvākajā laikā izveidosim normālu atmosfēru un kādā brīdī arī lemsim par šo soli, jo mēs mīlam viens otru," kāzu plānus iezīmē viņš.