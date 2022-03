Skandāls 'Oskaru' ceremonijā: Vils Smits aizstāv sievu, iesitot pa seju kolēģim

Televīzijas tiešraidē no Kinoakadēmijas "Oskars" balvu pasniegšanas miljoniem cilvēku visā pasaulē varēja vērot, kā aktieris Vils Smits iesit pa seju komiķim Krisam Rokam. Sākotnēji incidents varēja šķist iestudēts, taču Smits tādējādi metās aizstāvēt savas sievas godu.

Kriss Roks ceremonija uz skatuves uznāca, lai pasniegtu "Oskaru" labākajai dokumentālajai filmai un izteica joku par Vila Smita sievu Džeidu Pinketu Smitu, kura izskatoties kā no kara drāmas "G. I. Jane" – tajā 1997. gadā ar noskūtu galvu spēlēja Demija Mūra. Skūta galva ir arī Džeidai Pinketai Smitai.

Roka teiktais zālē esošajai Džeidai Pinketai lika nodurt galvu, un īsi pēc šā jociņa uz skatuves uzskāpa Vils Smits un iesita pa seju Rokam, pēc tam uzkliedzot: "Neatļaujies izrunāt manas sievas vārdu ar savu nolādēto muti!" Džeida Pinketa Smita sirgst ar alopēciju – slimību, kurai raksturīga matu izkrišana, tāpēc viņa staigā ar noskūtu galvu.

Soctīklus jau aplidojusi fotokolāža ar zālē sēdošo slavenību sejām brīdī, kad incidents notika, savukārt Roks no situācijas izgāja ar vēl vienu jociņu: "Šī bija varenākā nakts televīzijas vēsturē!"

