Šķirtā sieva iesūdz tiesā Ņujorkas eksmēru Rudolfu Džuliani

67 gadus vecā farmaceite Džudita Džuliani iesūdzējusi tiesā savu bijušo vīru, Ņujorkas eksmēru un Donalda Trampa advokātu Rudolfu Džuliani, vēloties no viņa piedzīt 260 tūkstošus ASV dolāru vai arī viņam jādodas cietumā, trešdien ziņo medijs "Page Six".

Rudolfa Džuliani bijusī sieva vēlas, lai viņš viņai samaksā ceturtdaļmiljonu dolāru vai arī nonāk cietumā, izriet no dokumentiem, kas iesniegti Ņujorkas štata Augstākajā tiesā. Pāris laulībā pavadīja 15 gadus, šķiršanās prasību iesniedza sieva 2018. gadā, pamatojot to ar vārdiem, ka "viņš ir kļuvis par pavisam citu cilvēku".

Džuliani laulību – pēc skaita tā bija trešā gan viņam, gan Džuditai – izšķīra 2019. gadā, tomēr šķirtajai sievai palicis rūgtums, jo Džuliani neesot ar viņu norēķinājies – palicis parādā pietiesātos 260 tūkstošus, par kuriem vajadzēja apmaksāt Palmbīčas mājas izdevumus, mājkalpotājas algu, privātā sporta kluba izmaksas. Luksusa īpašums Palmbīčā 2019. gadā tika izlikts pārdošanā par vairāk nekā trīs miljoniem dolāru, taču to neizdevās pārdot. Džudita uzskata, ka bijušajam vīram jāsamaksā viņai prasītā nauda, neatkarīgi no tā, ir vai nav pārdots īpašums. Viņa apgalvo, ka viņš sievai samaksājis tikai 60 000 dolāru, tātad 200 tūkstoši vēl ir jāmaksā.

Bijusī sieva arīdzan vēlas no Džuliani piedzīt elitāra lauku kluba dalības maksu, jo viņš samaksājis tikai pusi no gada maksas. Džudita esot bijusi spiesta klubam samaksāt 70 000 ASV dolāru, "lai saglabātu labu stāvokli klubā". Viņa šo naudu vēlas atgūt no eksvīra.

Džudita arīdzan prasa ikmēneša uzturnaudu 5000 dolāru apjomā, lai par to algotu palīgu vai mājkalpotāju. Kā dokumentos skaidro kundze, Džuliani līdz šim veicis tikai "sporādiskus un nekonsekventus" maksājumus, tostarp 2021. gada jūnijā pārskaitījis viņai 10 000 dolāru, bet tos viņa atgriezusi, jo summa nav pietiekoša un adekvāta norunām. Par ikmēneša palīdzību viņa vēlas no šķirtā vīra piedzīt 45 000 dolāru.

Džudita ir pārliecināta, ka eksmēram ir pietiekoši daudz līdzekļu, lai viņš viņai pārskaitītu 260 000 ASV dolāru, summā iekļauti arī procenti. Rudolfam Džuliani pieder vairāki īpašumi Ņujorkā un Palmbīčā, kā arī viņš gūst ienākumus no dažādiem ar mediju darbību saistītiem līgumiem, uzskata bijusī sieva. Džuditas Džuliani advokāti saka, ka gadījumā, ja eksvīrs maksājumus ignorēs, viņam jāatrodas aiz restēm, vēsta "Page Six".