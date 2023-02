Stužukas drāma: Antons atteicies viņu precēt eksvīra uzvārda dēļ

Rīgā dzīvojošā ukraiņu influencere Sofija Stužuka nu izskaidrojusi, kas tad īsti notika starp viņu un Latvijas pilsoni Antonu Ļevdanski brīdī, kad abi posās precēties. Kā stāsta Stužuka, viņi tika līdz pat dokumentu iesniegšanai dzimtsarakstu nodaļā, taču tur līgavainim piepeši strauji mainījies noskaņojums. Pēc tam Stužuka saviem pieciem miljoniem sekotāju pavēstīja, ka kāzu nebūs.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Saskaņā ar populārās influenceres stāstīto, abi ar Antonu turpmāk paliks dzīvesbiedri, bet cerēto kāzu vismaz tuvākajā laikā nebūs.

Būdama Ukrainas pilsone ar trim bērniem, Stužuka divu mēnešu garumā vākusi dažādus dokumentus un kārtojusi formalitātes, kas nepieciešamas, lai būtu iespējams Rīgā noslēgt laulību ar Latvijas pilsoni.

Stužuka pati joprojām nēsā sava bijušā vīra uzvārdu – ar šo uzvārdu viņa arī ieguva popularitāti interneta vidē –, un Stužuka no Ukrainas dabūjusi arī pirmā vīra miršanas apliecību. Stužuka ar savu bērnu tēvu, dzimtenē populāru fitnesa entuziastu Dmitriju viņa izšķīrās īsi pirms viņa nāves. Dmitrijs nomira 33 gadu vecumā no Covid-19, laikā, kad vakcīnas vēl nebija pieejamas. Vīrietis publiski apšaubīja šī vīrusa esamību, taču jau drīz vien pats ar to sasirga un savas domas mainīja; diemžēl slimība izrādījās viltīgāka par viņa spēcīgo organismu. Stužukam ar Sofiju palika trīs mazi bērni, un jau vēlāk Sofija laimi atrada vīrietī no Rīgas. Sākoties karam, sieviete ar bērniem pārcēlās uz Rīgu pie Antona. Lai gan laulība ar pirmo vīru tika šķirta viņa sānsoļu dēļ, Sofija saglabāja viņa uzvārdu.

Stužuka acīmredzot nav vēlējusies no tā atteikties arī tagad, kad posās laulībai ar rīdzinieku. Par 7. februāra dramatiskajiem notikumiem viņa stāsta: abi aizgājuši uz dzimtsarakstu nodaļu Rīgā, lai iesniegtu dokumentus laulībai. Latvijas likumdošana paredz mēnesi ilgu nogaidīšanu pirms ceremonijas. Iestādē, noformējot dokumentus, līgavainim esot "strauji mainījies noskaņojums", un sākumā Stužuka neesot sapratusi, kas par lietu.

Pēc tam abi aizgājuši uz restorānu, kur jau bijis jūtams saspringums. Tur Ļevdanskis pateicis: "Soņečka, tu man piedod, es tevi ļoti mīlu un gribu par sievu, taču sapratu, ka nespēju precēt sievieti, kurai ir cita vīrieša – bijušā vīra – uzvārds."

Pēc restorāna viņi bija plānojuši doties pirkt gredzenus, ko uzvilkt pirkstā Valentīndienā, taču šis plāns nav realizējies. Jau vēlāk influencere ziņoja, ka pirmo reizi mūžā ar Antonu ir tik nopietni sastrīdējušies, ka nerunāja divas dienas. Tagad abi jau salīguši mieru, tomēr par kāzām Stužuka vairs nerunā – tās, kā viņa izteicās, nebūs.

Viņa ir neizpratnē, kāpēc uzvārda jautājums līgavainim pirms tam nebija aktuāls, bet tieši "zagsā" tas viņu sācis uztraukt.

Atgādinām, ka Stužuka gaida savu ceturto mazuli, kuram tūlīt, tūlīt jādzimst. Bērnam tikšot dots tēva uzvārds. Piektdienas vakarā influencere gatavojas publiski paziņot mazuļa dzimumu.

Pēc dzemdībām Stužuka neplāno palikt Latvijā, bet gan meklēšot citu valsti. Viņa izskata iespēju pārcelties uz Ziemeļkipru, taču šie plāni vēl tiekot apdomāti.