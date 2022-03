Šveices draudzenes lūdz Kabajevu doties uz Maskavu apturēt Putinu

Atsaucoties uz saviem avotiem, medija "New York Post" sadaļa "Page Six" ziņo, ka Šveicē dzīvojošās Alīnas Kabajevas draugi lūdz viņu doties uz Maskavu un pārliecināt Krievijas prezidentu izbeigt karu. Pašai Kabajevai – sievietei, kuru jau sen uzskata par Putina mīļoto – draud izraidīšana no Šveices.

Jau vēstījām, ka, saskaņā ar "Page Six" rīcībā esošo informāciju, Putina mīļākā Alīna Kabajeva ar abu četriem bērniem dzīvo Šveicē – gan viņai pašai, gan atvasēm ir Šveices pilsonība.

Otrdien "Page Six" vēsta, ka Kabajevas draudzenes lūgušas viņu lidot uz Maskavu un pārliecināt Putinu izbeigt karu Ukrainā. "Šķiet, ka viņš nevienu neklausās, bet Alīnā varētu ieklausīties," medijam sacījis informators.

Tāpat šis avots ziņo par Kabajevas reakciju uz šiem lūgumiem: "Skaidrs, ka Putinu ieskauj ļoti daudz drošībnieku, un, pat ja Kabajeva izlaužas pie viņa, viņa nav pārliecināta, vai pēc tam tiks atpakaļ pie saviem bērniem."

38 gadus vecā Kabajeva Šveicē audzina divus zēnus un dvīņu meitenes, un visiem ir Šveices pases. Pašai Kabajevai, iespējams, ir vairākas pases ar dažādiem vārdiem un tautībām. Jāpiebilst, ka ne Putins, ne Kabajeva nekad nav apstiprinājuši savas attiecības un kopīgo bērnu skaitu.

Par to, ka Putina mīļākā ir slavenā mākslas vingrotāja, olimpisko medaļu ieguvēja Alīna Kabajeva, pirmo reizi Krievijas prese runāja 2008. gadā. Kremlis šīs runas noliedza un laikraksts, kas par to rakstīja, drīz vien tika slēgts.

Putinam ir arī divas jau pieaugušas meitas no laulības ar kādreizējo stujarti Ludmilu Škrebņevu. Meita Marija piedzima toreizējā Ļeņingradā 1985. gadā, bet Jekaterina nāca pasaulē gadu vēlāk, kad ģimene, Putinam strādājot VDK, dzīvoja Vācijā. Putina un sievas laulība oficiāli tika šķirta 2013. gadā.