Ukrainas šovmenis 'Eirovīziju' komentēja no bunkura Kijivā

Otrdienas vakarā aizvadīto konkursa "Eirovīzija" pirmo atlases pusfinālu tā komentētājs vēroja pagrabā, no kurienes arī ziņoja par Turīnas arēnā notiekošo. Ukrainas pārstāvjiem pusfināls izrādījās veiksmīgs – šo valsti redzēsim arī konkursa finālā sestdien, 14. maijā.

36 gadus vecais Timurs Mirošņičenko jau 15 gadus komentē "Eirovīziju" – viņa balss ukraiņiem asociējas ar šo sarīkojumu, līdzīgi kā Latvijā bija ar Kārli Streipu un tagad Tomu Grēviņu. 2017. gadā, kad konkurss notika Kijivā, Mirošņičenko bija viens no vakara vadītājiem.

Neraugoties uz to, ka Ukrainas galvaspilsētā šonedēļ aktīva karadarbība nenotiek, pagājušajā nedēļā krievu raķetes tomēr lidoja. Drošības apsvērumu dēļ Mirošņičenko iekārtojās pazemē, kur pie datora vēroja pusfinālu un komentēja to televīzijā.

Pirms tiešraides viņš sociālajos tīklos vēstīja: "Lai gan Krievija mums ir nozagusi pavasari, tomēr neļausim viņiem ietekmēt maiju – 10., 12. un 14. maijā sagādāšu jums priecīgas stundas pie televizora!"

Kā zināms, Ukraina kvalificējās finālam ar "Kalush Orchestra" dziesmu "Stefania". Lūk, kā to paziņoja Mirošņičenko:

The reality of #Ukraine. Timur Miroshnychenko, the voice of #Eurovision in Ukraine, comments today on the first semifinal on Ukrainian TV. This is what his workplace in the #Kyiv bomb shelter looks like. pic.twitter.com/2V6QuUVufs