Viesturs Kairišs savu 'Mitsubishi' pikapu atdod Ukrainas aizstāvjiem

Dailes teātra mākslinieciskais direktors Viesturs Kairišs šķīries no savas automašīnas, nododot to "tviterkonvojam" – aktīvistiem, kuri ved uz Ukrainu Latvijas iedzīvotāju ziedotos braucamos, kā arī par saziedoto naudu pērk mašīnas. Tās tur lieti noder cīņā ar okupantu spēkiem.

Ar aktīvista Reiņa Pozņaka gādību līdz šim no Latvijas uz Ukrainu devušās jau vairāk nekā 200 automašīnas – lielākoties džipi un pikapi. Šos auto latvieši no labas sirds atvēl Ukrainas aizstāvjiem, katrs braucamais tur ir zelta vērtē. Tāpat puiši no saziedotajiem līdzekļiem pērk auto lietoto mašīnu tirgū.

Labdarības žestu veicis arī Viesturs Kairišs, cīnītājiem atdodot savu "Mitsubishi L200" pikapu ar dubulto kabīni. Tas ir vērtīgs ziedojums, jo Ukrainas aizsargiem pikapi ir visnepieciešamākā tipa auto, un lietoto auto tirgū Baltijā šāda tipa automobiļiem jau ir izveidojies deficīts.

Kā portālam "Delfi" saka pats Kairišs, ar šo auto viņš braucis no 2010. gada un tas ir lieliskā kārtībā. No pikapa viņš šķīries ar asarām acīs, jo nu jāmeklē kaut kas jauns: "Būs jāpērk cita, jo es bez mašīnas nevaru; nevarēšu uz savu Latgali aizbraukt. Šī ir lieliska pa bezceļiem, un tas Ukrainā ir ļoti svarīgi," skaidro Kairišs.

Kairišs cer, ka viņa devums palīdzēs Ukrainai uzvarēt karā ar Krieviju: "Gribu savai mašīnai novēlēt kaut ko skaistu mūža nogalē, tādu skaistu gulbja dziesmu. Es neesmu par mieru, gribu, lai Ukraina uzvar! Krievi ir jāsasit, nekādas runas par pamieru nevar būt, Ukrainai ir jāuzvar," – tā Kairišs.

Kā tviterī vēsta Reinis Pozņaks, Kairiša auto nonāks pie sapieriem:

Es jums parādīšu patriotisku ludziņu vienā cēlienā:

- Viesturs Kairišs atdod savu pikapu Ukraiņu sapieriem.

Priekškars!#StandWithUkraine pic.twitter.com/LFgqCIijlm — Reinis Pozņaks (@poznaks) May 31, 2022

Jāpiebilst, ka izveidotais praktiskās palīdzības fonds joprojām gaida ziedojumus – lieti noder gan naudas ziedojumi, gan automašīnas. Palīdzēt var šeit.