Viju Kilbloku satriec influenceres Betas frāze par 'smirdīgām grāmatām'

Uzņēmēju, grāmatu izdevniecības "Zvaigzne ABC" saimnieci Viju Kilbloku nepatīkami pārsteidzis LTV šovā "Ko tu proti, Latvija?" izskanējušais komentārs par grāmatām no šova vadītājas Beātes Bērziņas (Beta Beidz) puses. Savu sašutumu Kilbloka nav slēpusi un izpaudusi arī publiski "Facebook" vietnē.

Jau vairākas nedēļas Latvijas Televīzijā izskan šovs "Ko Tu proti, Latvija?", kurā viena no vadītājām ir sociālo tīklu personība Beāte Bērziņa, plašāk pazīstama kā Beta Beidz. Raidījumā startēja jauna meitene, kuras talants ir veikli salikt telpisko rotaļļietu Rubika kubu – no septiņdesmitajiem gadiem populāru mantiņu, ko izgudroja Ungārijas arhitektūras profesors un tēlnieks Erno Rubiks.

Meitene skaidroja, ka šo prasmi apguvusi no videopamācībām, bet Bērziņa iestarpināja: "Man likās, ka to mācās no biezām, vecām, smirdīgām grāmatām!"

Dzirdētais satriecis uzņēmēju Viju Kilbloku. Viņa feisbukā neslēpj sašutumu, kā kaut ko tādu var atļauties sabiedriskais medijs, Betas komentāru saucot par Sūnuciema cienīgu un lielu ieguldījumu bērnu lasītprasmes apkarošanā. Zem Kilblokas ieraksta savirknējušies jau vairāk nekā 150 līdzīgi domājošu cilvēku komentāri.

Bērziņa portālam "Delfi" komentēja Kilblokas ierakstu, paužot cieņu pret uzņēmēju un vienlaikus arī nožēlu, ka šāds "sīkums" licis Kilblokai ķerties pie apvainojumiem.

"Es mīlu grāmatas. Šajā gadījumā runāju par specifisko smārdu, kas nenoliedzami piemīt vecām grāmatām, un biju visai pārliecināta, ka skatītājam tas būs saprotams. Mans plāns nebija nedz apvainot grāmatas, nedz virzīt jauniešus tālāk no tām. Pati ar prieku lasu gan jaunas, gan vecas grāmatas, arī tās, kuras cērt nāsīs. Kaut īpatnēja, man šī smarža patīk gandrīz tikpat ļoti, cik tā, ko rada tikko nodzisis sērkociņš," skaidro Bērziņa.

"Ļoti žēl, ka mani centieni vērst jaunu skatītāju uzmanību uz to, cik viegli pieejamas ir dažādas zināšanas, uzsverot, ka Rubika kubu meitene ir iemācījusies salikt, pateicoties viegli atrodamām bezmaksas video pamācībām internetā, nevis urbjoties cauri vecām grāmatām, ir aizvainojuši Kilblokas kundzi. Par spīti šai neveiklajai publikācijai, es Kilblokas kundzi ļoti cienu, un esmu pat sēdējusi pirmajā rindā, klausoties Vijas iedvesmojošo dzīvesstāstu forumā "Līdere". Man žēl, ka tāds sīkums ir licis Vijai un viņas sekotājiem ķerties pie apvainojumiem, bet norakstīšu to uz vecākās paaudzes neprasmi lietot internetu un turpināšu savu dienu," pauž influencere.

Savu viedokli par LTV šovā "Ko tu proti, Latvija?" izskanējušo Bērziņas frāzi solīja sagatavot arī Latvijas Televīzija.