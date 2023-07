Vīrs pametis krāšņo kolumbiešu skaistuli Sofiju Vergaru

Par "daiļāko seriālu aktieru pāri" uzskatītie Sofija Vergara un Džo Manganjello šķiras, vēsta tabloīds TMZ. Pēc septiņiem laulībā pavadītiem gadiem Manganjello tiesā iesniedzis laulības šķiršanas pieteikumu, kā iemeslu minot nesamierināmas domstarpības.

2015. gadā visas pasaules tabloīdi vēstīja par milzīgu dimantu kolumbiešu skaistules Sofijas Vergaras pirkstā – tobrīd 42 gadus vecā seriālu aktrise tika bildināta. Bildinājums nāca no televīzijas seriāla "True Blood" aktiera Džo Manganjello puses. Abi aktieri tika dēvēti par visskaistāko pāri starp visiem citiem populāru seriālu aktieriem.

Nu laulībai pienācis gals - 51 gadu vecā Vergara un par viņu piecus gadus jaunākais vīrs šķiras. Šķiršanās iniciators bijis Manganjello.

Tiesas dokumenti liecina, ka abu starpā pirms kāzām ticis noslēgts laulību līgums, kas paredzēja, ka šķiršanās gadījumā katrs paturēs savus laulības laikā uzkrātos aktīvus.

Problēmas šajā laulībā bijušas jau labu laiku, medijam "Page Six" paudusi kāda pārim pietuvināta persona. Abi attālinājušies viens no otra, jo izrādījušies cilvēki ar atšķirīgu dzīvesveidu. "Mail Online" atzīmē, ka Manganjello jau kādu laiku ir atturībnieks, kamēr Vergaras dzīvē alkohols ir klātesošs; vīram skaļas ballītes vairs neinteresē, bet Vergara no tām tā arī nav atteikusies.

Pārim nav kopīgu bērnu. Vergarai ir 31 gadu vecs dēls Manolo no viņas pirmās laulības ar Džo Gonsalesu.