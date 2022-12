Visai šausmīgs Džonija Noksvila 'pranks' beidzas ar tiesvedību

Leģendārās jokdaru apvienības "Jackass" viens no varoņiem Džonijs Noksvils iesūdzēts tiesā saistībā ar emocionālu pārdzīvojumu, ko viņš sagādājis kādam elektriķim, ziņo TMZ.

Vīrietis vārdā Halils Kāns iedzūdzējis ASV tiesā populāro palaidnību meistaru Džoniju Noksvilu, vainojot viņu emocionālā pārdzīvojumā, kas pārgājis trauksmē, kā arī reputācijas graušanā.

Kāns strādā par remontmeistaru uzņēmumā "Taskrabbit" un ticis izsaukts uz Noksvila māju, saņemot uzdevumu saremontēt tur reostata slēdzi. Kad Kāns sāka strādāt, pēkšņi nodzisa gaisma un telpā ienāca 10 gadus veca meitene (domājams, aktrise), kura paziņoja: "Tu esi nogalinājis manu poniju!" Saskaņā ar scenāriju, meitenes ponijs blakus telpā bijis pieslēgts pie dzīvību uzturošām sistēmām, bet elektrības pārrāvuma dēļ tās pārstājušas darboties.

Lai "pranks" izdotos godam, aktiera mājā tik tiešām gulējis īsts ponijs. Nav skaidrs, miris vai dzīvs, precizē TMZ.

Visu vēl ļaunāku padarījis Noksvila nākamais gājiens – no elektriķa automašīnas izvilkts maišelis ar baltu pulveri, it kā kokaīnu. To ieraugot, Kāns bijis šausmās.

Lai gan vēlāk Noksvils vīrietim atklājis, ka viņš ticis tīšuprāt izjokots, Kāns atteicies par to saņemt no viņa naudu, bet gan nolēmis doties uz tiesu ar prasību atlīdzināt viņam nodarīto kaitējumu. Elektriķis skaidro, ka jokdaris radījis viņam emocionālu traumu, kas pārgājusi trauksmes lēkmēs. Kāns arīdzan prasa atīdzināt uzņēmumam nodarīto reputācijas kaitējumu.

Noksvila pārstāvji nav komentējuši notikušo.

Šī nav pirmā reize Noksvila palaidnieka karjerā, kad viņš ticis iesūdzēts tiesā par pārāk skarbu izjokošanu.