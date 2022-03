Zelma Jēgere pret Skuteli: privātu attiecību dēļ uzvirmo skandāls reperu aprindās

Dziedātāja Arta Zelma Jēgere, plašāk pazīstama ar skatuves pseidonīmu Viņa, savā "Twitter" profilā pauda vilšanos, ka nav aicināta uzstāties 26. martā paredzētajā labdarības koncertā Ukrainas atbalstam "Latviešu reps pret karu Ukrainā".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Koncerta afišā redzami teju 40 Latvijā plaši un mazāk plaši zināmi repa žanra pārstāvji, taču Zelmas Jēgeres vārda tajā nav. Māksliniece uzskata, ka viņas ignorēšana notikusi tādēļ, ka pasākumu organizē viņas bijušais puisis, reperis Arturs Skutelis.

Jēgere tviterī raksta: "Skumji redzēt šāda veida neprofesionalitāti, it īpaši pasākumā, kura galvenais mērķis ir palīdzēt Ukrainai [..] Vīrietis, industrija, ego," viņa vēsta.

Repere turpina vēl vienā tvītā: "Nedomāju, ka pie džeku skaitliska pārākuma LV repā ir jāpiesienās. Tā tas vnk dabīgi ir sanācis. Mans cepaks ir par to ka kā viens no vadošajiem LV hip hopa māksliniekiem es netieku uzaicināta uz LABDARĪBAS pasākumu, jo to organizē mans ex."

Notikušajā vainotais koncerta organizators Arturs Skutelis laipni piekrita portālam "Delfi" komentēt radušos situāciju. Viņš skaidro, ka ir gan Zelmai Jēgerei pirmdien izteicis piedāvājumu uzstāties, taču no viņas sapratis, ka māksliniece netiek uz pasākumu.

"Koncerta rīkošana bija spontāna ideja, un, jā, es diemžēl ne visu pagūstu izdarīt laikus, taču kādu aizvainot vai izslēgt no dalības pasākumā nav bijis manos nolūkos. Vairāki latviešu reperi, par kuriem, atzīšos, biju piemirsis, šodien un vakar paši izrādīja iniciatīvu piedalīties koncerta rīkošanā. Kāpēc Zelma šo situāciju mēģina pagriezt tik negatīvā gaismā, es nezinu, bet vēlu tikai to labāko mūzikā, privātajā dzīvē un citur," pauž Skutelis.

Jāpiebilst, ka Arturs Skutelis pērnā gada jūnijā kļuva par precētu vīru, kāzas ar mīļoto sievieti Vitu nosaucot par "skaistāko dienu mūžā". Viņš saka, ka ar Zelmu Jēgeri izšķīries jau pirms pieciem gadiem un nav noskaņots senas attiecības cilāt publiski: "Tas tomēr skar ne tikai mani, bet arī manu ģimeni. Tāpēc vēl jo vairāk nav saprotams, kāpēc Zelma to dara šobrīd – brīdī, kad latviešu reperi cenšas saziedot iespējami daudz līdzekļu Ukrainas atbalstam," uzskata mākslinieks un sola jau tuvākajā laikā nosaukt vēl vairāku plakātā nepieminētu mūziķu vārdus, kas uzstāsies labdarības koncertā Ukrainas atbalstam.