Ar neveiklu argumentu Pugačovas noģīmi aizvāc no izstādes Krievu muzejā

Sanktpēterburgā esošā Krievu muzeja Marmora zālē no septembra vidus līdz 7. novembrim apskatāma mākslinieka Igora Čolari darbu izstāde "Haosa pieradināšana". Starp 60 viņa darbiem vieta atrdās arī krievu estrādes dīvas Allas Pugačovas portretam "Sieviete, kura dzied", taču šonedēļ tas no sienas aizvākts.

Krievu muzejs iekārtots pilī un ir pasaulē lielākā Krievijas mākslinieku darbu krātuve. Šobrīd tur apskatāmi Abhāzijas reģionā dzimušā mākslinieka Igora Čolari glezniecības, tēlniecības un grafikas darbi.

Vēl pagājušajā nedēļā izstādīts bija arī 2005. gadā tapušais darbs "Sieviete, kura dzied", kas ir mākslinieka veltījums Allai Pugačovai. Nu šis portrets no izstādes pazudis, – to pamanījuši izstādes apmeklētāji.

Pats mākslinieks interneta portālam "Fontanka" skaidro: "Es to tikko nomainīju. Tas īsti neatbilda krāsu ziņā. Man tur karājās vairākas zaļas gleznas, bet tas ir tik sarkans, un es to vienkārši noņēmu. Aizstāju to ar darbu "Maska", kas veidots zaļo toņos. Starp citu, jau labu laiku gribēju tā izdarīt," saka Čolari.

Viņš stāsta, ka nav saņēmis nekādas norādes gleznu nomainīt. "Neviens neteica: to noņemiet, to pakariet, nekā tāda nav bijis. Šķiet, ka tā ir nejauša sakritība," skaidro gleznotājs, kurš sakās neko nezinām par faktu, ka Pugačova lūgusi Krievijas Tieslietu ministriju iekļaut viņu "ārvalstu aģentu" sarakstā.

Tādā nule ticis iekļauts viņas vīrs Maksims Galkins. Galkins savā dzimtenē atzīts par valstij nelojālu cilvēku, kurš darbojoties ārvalstu interesēs. Šādā sarakstā iekļauti daudzi krievu šovbiznesa pārstāvji, kuri publiski iestājušies pret Vladimira Putina realizēto politiku valstī, kā arī nosodījuši Krievijas iebrukumu Ukrainā.

Krievijas varasiestādes pagaidām nav Pugačovu iekļāvušas varai nelojālo cilvēku sarakstā, taču viņa, tāpat kā Galkins, krituši Kremļa kontrolēto mediju nežēlastībā, abi "izslēgti" no Krievijas kultūras dzīves un tiek dēvēti par dzimtenes nodevējiem.