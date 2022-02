Aminata 'Supernovā' uzstājās no mājām – māksliniece sasirgusi

Dziedātāja Aminata, kurai sestdienas vakarā bija jāuzstājas LTV rīkotajā dziesmu konkursā "Supernova" līdzās 16 citiem māksliniekiem, savu priekšnesumu sniedza no mājām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Aminata vēstīja, ka ir sasirgusi ar Covid-19, tāpēc nevarēs uzstāties uz lielās skatuves "Supernovā" jeb "Eirovīzijas" nacionālās atlases pusfinālā. Neoficiāli viņa tiek uzskatīta par vienu no tiem dalībniekiem, kas kvalificētos finālam.

"Man ir ne pārāk labas ziņas! Dažreiz dzīvē lietas notiek ne tā, kā plānots, un diemžēl es esmu saslimusi... Simptomi man parādījās šīs nedēļas sākumā. Šobrīd es atrodos pašizolācijā un, ja viss būs labi, varēšu iet ārā nākamās nedēļas nogalē. Tas nozīmē, ka šodien nevarēšu piedalīties "Supernovā", atrodoties uz skatuves LTV studijā ar pārējiem dalībniekiem. Šķiet ironiski, ka visus šos gadus turējos vesela un ne reizi nebiju pārslimojusi... Un pirmo reizi saslimu tieši pirms tik svarīga notikuma savā karjerā.

Tomēr esmu gatava izmantot vienīgo iespēju, kas man ir – uzstāties āttālināti, no mājām! Šobrīd tas ir vienīgais veids. Man ir saslimšanas simptomi, bet es tik un tā vēlos pārstāvēt savu dziesmu "I'm Letting You Go", cik vien labi spēšu. Es atvainojos visu skatītāju priekšā, ka nespēšu šodien sniegt pilnvērtīgu priekšnesumu, un ceru uz jūsu sapratni," saviem faniem raksta Aminata.

"Delfi" jau ziņoja, ka sestdien notika dziesmu konkursa "Supernova 2022" pusfināls, kurā 17 mūziķi sacentās par iespēju pārstāvēt Latviju starptautiskajā "Eirovīzijas" dziesmu konkursā Turīnā, Itālijā.

Konkursa "Supernova 2022" pusfinālā bija iekļuvuši "Aminata" ar dziesmu "I'm Lettting You Go", Beatrise Heislere ar dziesmu "On the Way Home", "Bermudu divstūris" ar dziesmu "Bad", "Bujāns" ar dziesmu "He, She, You & Me", "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", Elīna Gluzunova ar dziesmu "Es pabiju tur", "Inspo" ar dziesmu "A Happy Place" un "Katō" ar dziesmu "Promises".

Vienlaikus iespēja piedalīties pusfinālā bija arī Lindai Rušeniecei ar dziesmu "Pay My Own Bills", Markum Rivam ar dziesmu "If You're Gonna Love Me", "Mēs jūs mīlam" ar dziesmu "Ritch Itch", Mikam Dukuram ar dziesmu "First Love", "Patrikam Peterson" ar dziesmu "Can't Get You Outta My Head", "Raum" ar dziesmu "Plans", apvienībai "The Coco'nuts" ar dziesmu "In And Out of the Dark", kā arī "Zelmai" ar dziesmu "How", kā arī Mikam Galvanovskim ar dziesmu "I'm Just a Sinner".

No pusfināla "Supernovas" fināla šovam kvalificēsies desmit dalībnieki, kuri būs ieguvuši augstāko vērtējumu. Žūrijai un LTV būs iespēja finālam izvirzīt vienpadsmito dalībnieku, taču "wild card" varēs izvēlēties arī nepiešķirt.

Gan pusfinālā, gan finālā skatītāju īsziņu un telefonbalsojuma rezultātus saskaitīs kopā ar žūrijas balsojuma rezultātiem. Katrai skatītāja balsij būs būtiska nozīme - par savu favorītu no viena tālruņa numura varēs zvanīt un sūtīt īsziņas neierobežotā skaitā.

Dziesmu un izpildītāju iekļūšanu "Supernova 2022" pusfinālā noteica LTV izvēlētā žūrija.