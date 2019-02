Cīņa par ceļazīmi uz 'Eirovīziju': zināmi visi astoņi finālisti

Sestdienas, 2. februāra, vakarā tika aizvadīts Latvijas Televīzijas rīkotā autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" otrais pusfināls. Tajā uz skatuves kāpa astoņi dalībnieki, no kuriem četri labākie ieguva tiesības cīņu par ceļazīmi uz "Eirovīziju" turpināt "Supernovas" lielajā finālā.

Otrā pusfināla TV tiešraidē uzstājās astoņi mākslinieki – Adriana Miglāne, Markus Riva, "Dziļi violets" un Kozmens, "Laika upe", "Double Faced Eels", Kristiāna Bumbiere, Kristīne Pastare (Peress) un "Carousel".

Apkopojot žūrijas vērtējumu, skatītāju balsis un klausījumus straumēšanas servisā "Spotify", tapa zināms, ka tālāk uz finālu tiek virzīti Markus Riva, "Double Faced Eels", "Carousel" un "Dziļi violets" un Kozmens.

Līdz ar šiem četriem māksliniekiem lielajā konkursa finālā 16. februārī par iespēju Latviju pārstāvēt "Eirovīzijā" sacentīsies arī pirmā pusfināla uzvarētāji. Atgādinām, ka tie ir Edgars Kreilis ar dziesmu "Cherry Absinthe", Samanta Tīna ar "Cutting The Wire", Aivo Oskis ar "Somebody's Got My Lover" un grupa "Laime pilnīga" ar dziesmu "Awe".

Otrā pusfināla tiešraidē arī tika paziņots, ka žūrijai ir tiesības kādam no finālā netikušajiem "Supernovas" dalībniekiem tuvākajās dienās piešķirt tā dēvēto "wild card" jeb automātisku iekļūšanu finālā. Tikai žūrijas ziņā paliek tas, vai kāds saņems šo unikālo iespēju.

Konkursa "Supernova" piektajā sezonā dalībnieku priekšnesumus vērtē žūrija, kuru jau otro gadu vada radio "Pieci.lv" mūzikas redaktors Rūdolfs Budze jeb Dj Rudd. Abos pusfinālos viņam šogad pievienojās pieredzējušie mūziķi Linda Leen un Ralfs Eilands, kā arī Radio SWH programmu producents, mūziķis Artis Dvarionas.

Nozīmīgu lomu spēlē arī skatītāju balsojums, kā arī papildus tiek ņemti vērā unikālie dziesmu klausījumi mūzikas straumēšanas platformā "Spotify".

Konkursu "Supernova" tā piektajā pastāvēšanas jubilejā vada TV personības Dagmāra Legante un Ketija Šēnberga.

Pagājušajā gadā uzvaras laurus konkursā plūca Brazīlijā dzimusī dziedātāja Laura Rizzotto ar dziesmu Funny Girl. Viņa "Eirovīzijas" konkursā uzstājās otrajā pusfinālā, kurā palika 12. vietā, tādējādi nekvalificējoties finālam.

Pērn "Eirovīzijā" ar dziesmu "Toy" triumfēja Izraēlas pārstāve Netta. Starptautiskais dziesmu konkurss šogad maijā notiks Telavivā. Jau zināms, ka Latvijas pārstāvis uzstāsies otrajā konkursa pusfinālā.

"Supernova 2019" otrā pusfināla uzvarētāji:

"Carousel"





"Double Faced Eels"





Markus Riva





"Dziļi violets" un Kozmens