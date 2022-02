Cīņu par 'Eirovīziju' turpina 10 dziesmas; Markus Riva atkal netiek

5. februāra vakarā Latvijas Televīzijā izskanēja konkursa "Supernova 2022" septiņpadsmit dziesmas – tās, kuras no kopskaitā 130 pieteiktajām kompozīcijām tika izvēlētas pusfinālam. Tālāk tika desmit dziesmas, tās startēs finālā nākamajā nedēļas nogalē, un uzvarētājs būs priviliģēts Latviju pārstāvēt lielajā "Eirovīzijā".

Par savu favorītdziesmu "Eirovīzijas" nacionālās atlases pusfinālā varēja balsot skatītāji un klausītāji, un viņu viedoklis tika summēts ar profesionālas žūrijas redzējumu.

Tādējādi no 17 kompozīcijām pusfinālā "atkrita" septiņas, cīņu par ceļazīmi uz "Eirovīziju" turpinās desmit pašmāju mākslinieki.

Tie ir: grupa "Inspo" ar skaņdarbu "A Happy Place", Aminata ar dziesmu "I'm Lettting You Go", Linda Rušeniece ar dziesmu "Pay My Own Bills", grupa "Mēs jūs mīlam" ar dziesmu "Ritch Itch", Elīna Gluzunova ar dziesmu "Es pabiju tur", "Citi zēni" ar dziesmu "Eat Your Salad", grupa "Bermudu divstūris" ar dziesmu "Bad", apvienība "Bujāns" ar dziesmu "He, She, You & Me", Miks Galvanovskis ar skaņdarbu "I'm Just a Sinner" un grupa "Raum" ar dziesmu "Plans".

Diemžēl dziedātāja Marka Rivas astotais mēģinājums tikt uz "Eirovīziju" nav sekmējies, tāpat arī finālā nav iekļuvis Miks Dukurs – vēl viens mākslinieks, kurš gadiem ilgi centies šo panākumu gūt.

Aiz strīpas palika arī dziedātājas Beatrise Heislere un Kato, skanīgā tembra īpašnieks Patriks Petersons, dziedātāja Zelma un grupa "The Coco'nuts".

"Supernovas" fināls LTV izskanēs 12. februāra vakarā, kad arī taps zināma dziesma, kas prezentēs Latviju lielajā "Eirovīzijā" – tā šogad notiks Itālijas pilsētā Turīnā ar pusfināliem 10. un 12. maijā un fināla koncertu 14. maijā. Izloze lēmusi, ka Latvijas izvēlētais pārstāvis startēs pirmajā pusfinālā.