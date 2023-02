Dīvāna eksperti lauž šķēpus par 'Sudden Lights' dziesmas piemērotību 'Eirovīzijai'

11. februāra vakarā noskaidrojās, ka šogad lielajā "Eirovīzijā" Latviju pārstāvēs puišu grupa "Sudden Lights" ar ritimisku un trauksmainu šūpuļdziesmu "Aijā", kurai grupa izveidojusi arī sirdi plosošu videoklipu. Soctīklotāji interneta ārēs spriež: dziesma ir laba, pat pārāk laba popdziesmu konkursam, tomēr iekļūšana finālā diez vai gaidāma.

Kā jau ierasts sociālajos tīklos, vērtējums par šūpuļdziesmu "Aijā" ir diametrāli pretējs – vieni saka, ka dziesma "ir nekāda", citi atkal sajūsmā varētu lauzt krēslus. Lūk, tviterlietotāja Edīte par "Supernovas" iznākumu pavisam sapīkusi:

Allaž dumpinieciski noskaņotais Mārtiņš ir pārliecināts, ka Latvijai kārtējo reizi neizdosies no pusfināla iekļūt finālā:

Savukārt Laura ar gudru ziņu atzīmē, ka latviešiem nekad nekas nebūs labi:

Bet Agneses ģimenē šūpuļdziesma tik ļoti patika, ka alkohola ietekmē par to nobalsots sevišķi vērienīgi:

Jau daudzus gadus Islandē mītošā Ilze atzīmē, ka "Aijā" bijusi vienīgā pa īstam emocionālā dziesma "Supernovā":

Jauniete vārdā Viktorija ļoti vēlējusies balsot par "Sudden Lights", taču ar šausmām konstatējusi, ka ārzēmēs šie prieki liegti:

Vēl kādai meitenei "Aijā" tik ļoti gāja pie sirds, ka viņa arī uzkrāsojās līdzīgi kā tēli dziesmas videoklipā:

Not a full face reveal nor is it a good photo but I wanted yall to know that I am dressed for that Sudden Lights win (I hope) pic.twitter.com/vJeJFBp04Q