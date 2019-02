Enerģiskais basists un 'Matrix' Riva: par ko uzjautrinājās 'dīvāna eksperti'

Sestdienas vakarā varējām sekot līdzi Latvijas Televīzijas autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2019" otrajam pusfinālam, kas ierasti lika sarosīties arī komentētājiem tviterī jeb "dīvāna ekspertiem".

Apkopojot žūrijas vērtējumu, skatītāju balsis un klausījumus straumēšanas servisā "Spotify", tapa zināms, ka tālāk uz finālu tiek virzīti Markus Riva, "Double Faced Eels", "Carousel" un "Dziļi violets" feat. Kozmens.

Viņi 16. februārī, kad izšķirsies, kurš Latviju maijā pārstāvēs "Eirovīzijas" dziesmu konkursā, lielajā "Supernovas" finālā sacentīsies arī ar pirmā pusfināla uzvarētājiem – Edgaru Kreili, Samantu Tīnu, Aivo Oski un grupu "Laime pilnīga".

Komentētāji sociālajos tīklos tradicionāli apsprieda mākslinieku vokālās dotības, dziesmas skanējumu, skatuves noformējumu un citas svarīgas priekšnesuma detaļas. Tāpat arī tika vētīti žūrijas piezīmes un uzslavas.

Par vienu no apspriestākajiem otrā pusfināla dalībniekiem viennozīmīgi dēvējams grupas "Laika upe" basists, kurš bija tik atraktīvs, ka viņu bija grūti nepamanīt. Mūziķi ievēroja arī "dīvāna eksperti", kas sociālajos tīklos uzjautrinājās un priecājās par puiša sirsnīgo ģitārspēli un dejām.

Tāpat arī gana daudz komentāru izpelnījās mūziķis Markus Riva ,kurš par godu leģendārās filmas "Matrix" 20 gadu jubilejai savu skatuves tēlu bija ieturējis tās labākajās tradīcijās.

Sociālo tīklu lietotāji mētelī tērptajam Rivam uz vienu vakaru piešķīra jaunu skatuves vārdu – "Matrix" Riva. Priekšnesuma laikā mūziķis no mēteļa atbrīvojās, skatītājiem atklājot kaut ko līdzīgu ieroču vestei.

It's getting late in Europe... time to bring out the fetish gear! Matrix roleplay!#ltvsupernova2019 #ltvsupernova #supernova #supernova2019 pic.twitter.com/URc8gJ1esE