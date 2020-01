Fani skumst par Markus Rivas neiekļūšanu 'Supernovas' finālā

Ceturtdienas, 16. janvāra, rītā Latvijas Televīzijas (LTV) autoru un izpildītāju konkursa "Supernova 2020" rīkotāji izziņoja deviņus finālistus, kurus žūrija atlasījusi cīņai par ceļazīmi uz starptautisko dziesmu konkursu "Eirovīzija", kas maijā notiks Nīderlandē. Dīvāna eksperti sociālajos tīklos naski dalījušies ar viedokļiem, un daudziem nepatīkams pārsteigums izrādījies fakts, ka dziedātājs Markus Riva palicis aiz strīpas.

Jāatzīmē, ka Riva savas neatlaidības dēļ iedēvēts par "Eirovīzijas" veterānu. Viņš vairākkārt izmēģinājis spēkus ne tikai "Supernovā", kas notiek kopš 2015. gada, bet arī atlasēs pirms tam. Viņš vairākkārt startējis ar labiem panākumiem, un mūziķim pietrūcis pavisam nedaudz, lai pārstāvētu Latviju uz "Eirovīzijas" skatuves. Tā, piemēram, pērn viņš palika otrajā vietā.

Šogad Riva konkursā startēja ar kompozīciju "Impossible" un iekļuva starp 26 labākajiem. "Supernova 2020" atlasei šogad kopumā bija iesniegtas 126 dziesmas.

Šonedēļ tika izziņoti žūrijas izvēlēti astoņi censoņi, kas par ceļazīmi uz "Eirovīziju" cīnīsies fināla tiešraidē 8. februārī, un, kā liecina atsauksmes sociālajos tīklos, Rivas neiekļūšana nākamajā kārtā daudzus ļoti pārsteigusi un izbrīnījusi.

Kā ierasts, "Supernovas" kaislībām līdzi seko ne tikai Latvijas, bet arī "Eirovīzijas" ārzemju fani, un ļaudis par Rivas neveiksmi gan bēdājušies, gan publiski šķendējušies un bijuši neizpratnē, gan arī pazobojušies par mākslinieka neatlaidību.

Daļa soctīklotāju norādījuši, ka Rivas kompozīcija šogad neesot bijusi gana spēcīga, bet kvēlākie mūziķa fani palikušie pie sava – žūrija apzināti esot viņu iegāzusi. Tiesa, te gan der atcerēties, ka šāds viedoklis dziedātāja pielūdzēju vidu izskan gadu no gada.

Jau vēstīts, ka divās atlases kārtās "Supernova 2020" dalībniekus vērtēja Petri Mannonen ("Universal Music Group" vadītājs Somijā un Baltijas valstīs), Martti Vuorinen ("Universal Music Group" A&R), Sabīne Brice ("Universal Music Group" pārstāve Latvijā), Inese Saulāja ("Warner Music" pārstāve Latvijā), Liena Grīna ("LaIPA" – Latvijas Izpildītāju un Producentu apvienības izpilddirektore), Ramūnas Zilnys (Lietuvas TV kanāla "LRT" mūzikas redaktors), Maarja Merivoo-Parro (Igaunjas "Raadio 2" galvenā redaktore), Jānis Žilde (mūziķis, portāla "TVNET" galvenā redaktora vietnieks, sadaļas "KULTŪRA+" redaktors), Kaspars Zaviļeiskis (mūzikas žurnālists), Aiga Leitholde (mūzikas žurnāliste), Kaspars Mauriņš ("Latvijas Radio 2" satura galvenais redaktors), Emīls Kazakovs ("Kurzemes Radio" programmas direktors), Toms Grēviņš ("Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" rīta šova vadītājs), Artis Dvarionas ("Radio SWH" dīdžejs), Aleksis Vilciņš ("Latvijas Radio 5 – Pieci.lv" dīdžejs), Rūdolfs Švēde ("Radio TEV" dīdžejs), Edgars Bāliņš ("Eirovīzijas" bloga "Wiwibloggs" autors, portāla "DELFI" sociālo tīklu profilu satura redaktors), Agnese Cimuška ("Latvijas Mūzikas attīstības biedrība/Latvijas Mūzikas eksports" izpilddirektore), Guna Zučika (grupas "Carnival Youth" menedžere), Ralfs Eilands (mūziķis, konkursa "Eirovīzija" dalībnieks), Miroslavs Kodis (Latvijas Eirovīzijas fanu kluba prezidents), Ieva Liepa (grupas "Prāta Vētra" preses un mārketinga menedžere), Līga Andžāne (konkursa "Supernova" un Latvijas delegācijas "Eirovīzijā" komunikācijas vadītāja), Pēteris Krievkalns (konkursa "Supernova" radošais direktors) un Ilze Jansone (konkursa "Supernova" producente).