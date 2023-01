Grupa 'Sudden Lights' laiž klajā video savai 'Supernovas' dziesmai 'Aijā'

Pēc vairāku gadu pārtraukuma grupa "Sudden Lights" izdod dziesmu angļu valodā ar latvisku nosaukumu "Aijā". Tajā sastopas trauksme, kas valda mums apkārt, un nomierinoša šūpuļdziesma. "Aijā" tapusi pagājušajā vasarā kā grupas reakcija uz pasaulē notiekošo, tāpēc tā ir šūpuļdziesma pašiem sev un trakojošai pasaulei.

"Aijā" ir viena no dziesmām, kas piedalās konkursā "Supernova", kura uzvarētājs iegūs tiesības pārstāvēt Latviju "Eirovīzijā". "Šūpuļdziesma, manuprāt, ir skaistākā un mīlestības pilnākā mūzikas forma. Redzot tumšos pasaules notikumus un ļaunuma izpostītās cilvēku dzīves, mēs nevarējām palikt vienaldzīgi. Tā tapa dziesma angļu valodā, tas ir mūsu mēģinājums mierināt ikvienu, kam sāp notiekošais. Dziesmas nosaukums dzimtajā valodā – latviešu tautasdziesmas noskaņās – vārdā, ko nav iespējams tulkot," dziesmas jēgu skaidro "Sudden Lights" solists Andrejs Reinis Zitmanis.

Dziesmai radīts arī videoklips, kura režisors ir Toms Harjo. Par klipa ideju viņš stāsta: "Balstoties uz dziesmas muzikālo vēstījumu par trauksmainību un ilgām pēc miera, vizuāli klipā risinājām attiecības starp cilvēku un bailīgām domām. Bailes no bailēm bieži vien izrādās biedējošākas nekā tas, no kā mēs baidāmies. Ja iemācāmies pieņemt savas bailes un ar tām sadzīvot, tad varam secināt, ka to galvenais uzdevums ir mūs pasargāt."